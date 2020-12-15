НЦОЗ: коронавирусом в Литве болеют больше 4100 медработников

"В целом с начала пандемии зафиксированы 7843 таких случая", – сказала представитель НЦОЗ по связям с общественностью Юлита Петравичене.
По ее словам, абсолютное большинство медработников заразились в период с сентября.
"Только в сентябре, октябре, ноябре и декабре подтверждены 7526 случаев заражения работников здравоохранения. Это 95% всех случаев в этой сфере, повреждённых за весь период", – комментировала она.
По данным НЦОЗ, большинство заражений медработников зарегистрировано в Вильнюсском и Каунасском уездах.
В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 96 тыс. 452 случая заражения коронавирусом. Все еще больны 53 тыс. 501 человек, 41 тыс. 665 человек выздоровели.
От коронавируса в Литве скончались 863 человека, по иным причинам умерли 423 зараженных.
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