НЦОЗ: из-за коронавируса обсуждается регистрация всех прибывающих лиц еще в самолетах

"В настоящее время готовятся решения руководителя операций и, вероятно, уже в скором времени мы их увидим. (...) В плнах - просить регистрироваться всех. Да, это будет не очень удобно, но из-за безответственных лиц страдает всё общество", - в среду сказала журналистам Р. Лингене.

"Сами перевозчики, организаторы поездок будут отвечать за регистрацию людей", – добавила представитель НЦОЗ.

Она также сказала, что прибывшие в Литву еще в самолете будут заполнять регистрационные формы. По утверждению Р. Лингене, такие меры необходимы из-за роста привозных случаев коронавируса.

Кроме того, если ситуация будет и дальше ухудшаться, регистрироваться будут обязаны и участники различных мероприятий.

"У нас немало случаев заражения на мероприятиях. Фестивали, разные концерты, городские праздники - есть заражения из таких мест. Эпидемиологам очень сложно в толпе отследить необходимого человека", - заявила Р. Лингене.

Р. Лингене отметила, что регистрация будет проводится с соблюдением требований по защите персональных данных.

Она также утверждала, что возможные меры по управлению коронавирусным кризисом постоянно обсуждаются с Минздравом, исследуется опыт других стран, в первую очередь обсуждаются "самые мягкие меры".

В настоящее время тем, кто вернулся в Литву или прибыл в Литву из пораженных коронавирусом стран, обязательно регистрироваться в Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ), однако, по словам Р.Лингене, часть людей игнорируют это требование.

Для предотвращения распространения коронавируса в стране с субботы обязательно ношение масок в магазинах, аэропортах и других общественных местах, а также на предприятиях.

В кодексе административных правонарушений предусмотрено, что из-за несоблюдения обязательных указаний грозит штраф от 500 до 1,5 евро, для юридических лиц - от 1,5 до 6 тыс. евро.