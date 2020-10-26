НЦОЗ: из 766 новых случаев коронавируса не исследованы 468

Больше всего новых случаев (208) в воскресенье подтверждены в Вильнюсском уезде, 170 случаев - в Клайпедском уезде, 166 - в Каунассом, 112 - в Шяуляйском. В Тельшяйском уезде зафиксировано 60 случаев, в Паневежском - 28, в Мариямпольском - 9, в Таурагском - 7, в Алитусском - 4, в Утенском - 2 случая.
Из 298 исследованных случаев самая серьезная вспышка зафиксирована в больнице самоуправления Плунгеского района - 17 связанных случаев. По девять случаев эпидемиологи связывают со вспышками в больнице Куршенай и Клайпедской республиканской больнице.
За минувшие сутки в Литве зафиксированы две смерти от COVID-19. В Каунасе умер человек из группы 60-70 лет, у него были хронические заболевания.
Также сообщается о смерти в Тельшяйском уезде - скончался человек из возрастной группы 50-60 лет, у него тоже были хронические заболевания.
В Вильнюсском уезда от других причин умер болевший коронавирусом человек из возрастной группы 50-60 лет.
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