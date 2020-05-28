НЦОЗ: для прибывающих из некоторых стран Европы самоизоляция остается обязательной

"С 1 июня для прибывающих в Литовскую Республику лиц 14-дневная самоизоляция будет обязательна в определенных случаях", - сообщила на пресс-конференции в четверг глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

"Если заболеваемость будет в пределах от 15 случаев до 25 случаев на 100 тысяч жителей, в таком случае будет нужна изоляция на 14 дней", - сказала она.

Согласно решению правительства Литвы, с июня в страну можно приезжать из тех стран, где заболеваемость за последние две недели не превышала 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Ранее сообщалось, что для прибывающих из таких стран самоизоляция на две недели не будет обязательной. Список стран обнародует министр здравоохранения в каждый понедельник.

На попадание в этот список сейчас могли бы претендовать Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия.

В Литве карантин из-за коронавируса объявлен 16 марта.