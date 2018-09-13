Названы даты выборы в Литвы - муниципальных и президентских

Выборы в советы самоуправлений Литвы в следующем году пройдут 3 марта, выбора президента - 12 мая, выборы в Европарламент (ЕП) - 26 мая.
Elections to the Seimas
© DELFI / Orestas Gurevičius

Председатель Сейма Викторас Пранцкетис зарегистрировал проекты постановлений о назначении дат выборов.

Члены советов самоуправлений Литвы и мэры избираются на четырехлетний срок полномочий. Последние выборы муниципальных советов состоялись 1 марта 2015 года.

Президент Литвы избирается на пятилетний срок полномочий. Президент Даля Грибаускайте возглавляет страну второй срок полномочий, одержав победу на выборах в 2009 и 2014 годах.

Литва сейчас избирает в ЕП на пятилетний срок полномочий 11 своих представителей по спискам политических партий или избирательных комитетов.

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