Названы даты выборы в Литвы - муниципальных и президентских

Председатель Сейма Викторас Пранцкетис зарегистрировал проекты постановлений о назначении дат выборов.
Члены советов самоуправлений Литвы и мэры избираются на четырехлетний срок полномочий. Последние выборы муниципальных советов состоялись 1 марта 2015 года.
Президент Литвы избирается на пятилетний срок полномочий. Президент Даля Грибаускайте возглавляет страну второй срок полномочий, одержав победу на выборах в 2009 и 2014 годах.
Литва сейчас избирает в ЕП на пятилетний срок полномочий 11 своих представителей по спискам политических партий или избирательных комитетов.
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