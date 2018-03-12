За 27 лет из Литвы уехали 850 000 человек. Мало того, в прошлом году темпы эмиграции ускорились – из Литвы уехали 57 000, а вернулись всего 29 000 человек. Мы потеряли город величиной с Йонаву.

По нетто на тысячу жителей миграция в Литве в 2016 году была на последнем месте в Европе. Всего 1% эмигрантов в том году были старше 65 лет, это значит, что уезжает трудоспособное население, а это представляет угрозу для всей экономической, социальной и политической системы Литвы.

В понедельник в помещении The Atomic Garden состоялась конференция, посвященная этому вопросу.

Опрос общественного мнения, проведенный в феврале 2018 г. показал, что в окружении 87% жителей Литвы есть люди, которые покинули страну, а 69% считают, что правительство прилагает слишком мало усилий для возвращения эмигрантов. Всего 3% сказали, что правительство делает для этого достаточно.

Жители со средними доходами, проживающие в небольших городах, говорят, что правительство прилагает слишком мало усилий.

Компания Vilmorus по заказу Каунасского технологического университета провела опрос, который показал, три основные проблемы литовского общества. Больше всего люди возмущены высокими ценами, по сравнению с зарплатами (64,2%), низкими зарплатами и пенсиями, не обеспечивающими достойную жизнь (55,6%) и эмиграцией (43,5% уезжают без надежды на возвращение).

На решение эмигрировать больше всего влияют экономические мотивы, чувство социальной незащищенности и нехватка справедливости, а также лучшие перспективы карьеры за границей.

Представитель КТУ Вигаудас Ушацкас заверил, что до сих пор у нас в стране не произошло никаких структурных перемен, которые побудили бы жителей оптимистически оценивать будущее страны.

По его словам, чтобы изменить статистику эмиграции, мы должны послать ясный сигнал, показывающий, что мы хотим стать местом привлечения талантов.

По словам Ушацкаса, он с коллегами выделил 5 средств, которые помогут достигнуть хорошего результата.

"Интересно, что когда говорили о том, что привлекло бы эмигрантов, заставило бы вернуться, чаще всего называли – рабочее место с зарплатой, которая гарантировала бы похожий уровень жизни, как за границей. Это указали 44% респондентов.

Второй по популярности ответ – улучшение политического, экономического, социального положения в стране: высокий уровень услуг здравоохранения, образования, социальная справедливость (41%)", – сказал Ушацкас, называя данные Spinter.

Для достижения быстрого эффекта нужно снизить налогообложение на труд, создавать рабочие места, дающие высокий ВВП. Также нужно развить коммуникацию, чтобы послать уехавшим конкретную весть – мы ждем вас. Важно конкурировать за работников. Когда видишь, как другие страны конкурируют за таланты, мы считаем, что более гибкая политика иммиграции может быть согласована с интересами нацбезопасности. Пятое, только когда есть политическая ответственность, воля, можно обеспечить действенность этих мер", – сказал он.

Для долговременного эффекта нужна последовательная семейная политика, направленная на стабилизацию и повышение уровня рождаемости, обеспечение достойной старости, инвестиции в науку, повышение сознательности граждан в вопросе демографии, введение двойного гражданства и электронного голосования.