В странах Евросоюза чаще всего пользуются четырехвалентными вакцинами, а в Литву везут трехвалентные. По словам специалистов, эти вакцины неочищенные и поставляют их только третьим странам. После таких прививок якобы возможны осложнения.

Депутат Антанас Матулас сказал, что люди после прививок не будут защищены от болезни, поэтому призывает не спешить прививаться.

На вопрос, почему купили именно такую вакцину, представители Больничной кассы указали, что дело в более низкой цене

Бесплатно от гриппа в Литве прививают людей старше 65 лет, беременных, людей, живущих в домах социальной опеки и хосписах, жителей, больных хроническими заболеваниями сердца и сосудов, дыхательных путей, людей с болезнями почек, хроническими болезнями, связанными с иммунитетом, онкобольных, работников поликлиник и больниц.