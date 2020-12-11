Он представил конкретный план из 3 пунктов.

"Сегодняшний день очень важен потому, что через 4 часа мы запустим наш план, связанный с обузданием коронавируса. Как только правительство получит полномочия, министры принесут присягу и мы выполним необходимые формальности в министерствах, сазу вступит в силу план действий", – сказал Дулькис.

"Мы хотим призвать всех участвовать в гармоничном плане для достижения единых целей, всего в плане три пункта. Первое – мы сделаем все, чтобы отследить источники заражения и тех, у кого были контакты изолировали в течение 48 ч", – назвал он приоритетную задачу. Политик сказал, что ситуация сейчас угрожающая.

"Будем делать все, чтобы не снижать масштабы тестирования, и процент положительных тестов не превышал 5%. Сейчас у нас этот показатель превышает 20%", – сказал министр.

"Будем делать все, чтобы число новых случаев не превышало 200в день", – продолжил он.

"Третий момент – будем делать все, чтобы 100 человек не заразили больше 100 других", – сказал будущий министр.