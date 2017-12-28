Врачи, недовольные зарплатами и условиями работы, в первый четверг нового года (4 января) решили выйти на улицы. Их митинг пройдет под названием "Поход последних врачей в аэропорт".
Gydytojas
© Shutterstock

"Поход последних врачей в аэропорт" – это митинг, который должен обратить внимание политиков на литовских врачей: массовая эмиграция медсестер, резидентов, врачей, кинезитерапевтов, эрготерапевтов и других работников системы здравоохранения по социальным и экономическим причинам и по причине застоя в государственной политике здравоохранения.

План митинга

В 10:00-11:30 сбор на Кафедральной площади.
Там пройдет обед врачей и резидентов - каждый приносит еду из дома; курсы оказания первой помощи, консультации по вопросу диабета, гипертензии.
В 11:30 шествие в сторону площади им. В.Кудирки.
В 11.45 – 12.45 выступления на площади В.Кудирки.
В 12.45 - 13.30 символический отъезд резидентов в аэропорт.

С собой принести:
1. Чай в термосе и хлеб для себя и друга
2. Врачам: чемодан (на котором - стетоскоп, красный крест на белом фоне, флаги разных стран, можно прикрепить скотчем), бинты, пластыри, конспекты, схемы.

Во время шествия и митинга будут исполнять несколько песен: "Ухожу" Витаутаса Кярнагиса, "За чащами, за горами" А.Гинётиса, литовская народная песня "Ой, пойду, пойду, здесь не останусь" и "Дорогая Литва".

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