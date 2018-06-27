По мнению профессора университета им. Витаутаса Великого Лаураса Белиниса, то, что мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис и экономист Гитанас Науседа оказались в числе наиболее реальных кандидатов на пост президента Литвы, связано как с вниманием СМИ к их личностям, так и убеждением людей, что именно эти общественные деятели способны решить их проблемы и проблемы государства.

Новейший опрос показал, что экономист Науседа уверенно лидирует в числе возможных кандидатов на пост президента Литвы - его поддерживают 15,1% респондентов.

По данным опроса, проведенного Baltijos tyrimai по заказу ELTA, за последние 1,5 года рейтинг Науседы растет больше всего. Именно его считают наиболее вероятным преемником президента Дали Грибаускайте. В декабре 2016 г. его поддерживали всего 1,8% респондентов.

Второе место в рейтинге занимает премьер-министр Саулюс Сквернялис (в 2016 г. на посту президента его видели 10,4%, а по данным опроса 28-мая-4 июня - уже 11,4% респондентов.

На третьем месте - Матийошайтис (10,1%). В декабре 2016 г. 0,5% хотели видеть его на посту главы страны.

На четвертом месте депутат Ингрида Шимоните (6,1%, в 2016 г. - 2,1%).

На пятом месте Вигаудас Ушацкас (3,7%), в 2016 г. - 0,4%).

На шестом месте депутат Аушра Малдейкене - 2,6% (в 2016 г. - 1,1%).

На седьмом - лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис - 2,5% (в 2016 г. - 4,5%).

На восьмом месте Роландас Паксас - 2,3% (в 2016 г. - 1,8%).

На девятом консерватор Жигимантас Павилёнис - 2,3% (в 2016 г. 1,1%).

На десятом европарламентарий Вилия Блинкявичюсте - 2% (в 2016 г. - 1,1%).