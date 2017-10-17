30,1% жителей Литвы в прошлом году жили на грани нищеты, и это был один из самых высоких показателей в ЕС.

Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис сказал, что в последние 5 лет заметно увеличились доходы самых богатых людей в стране, между тем доходы людей с небольшими зарплатами практически не увеличились.

"Поэтому, несмотря на лидерство по ВВП на одного жителя, мы последние по данным уровня нищеты, зарплат, размеру пенсий. Одна из причин этого – слишком небольшое перераспределение доходов", – сказал Кукурайтис.

В свою очередь советник президента банка SEB Науседа отметил, что неравенство доходов на самом деле может быть еще выше.

"Если оценить "теневую экономику", то вы, наверное, заметите, что люди с большим достатком больше получают за счет "теневых" доходов. Значит эта проблема еще актуальнее.

С другой стороны, средняя зарплата в Швеции такая, что даже при пенсии в размере 30–40% от этой зарплаты, можно нормально жить. В Литве средняя зарплата ужасно маленькая, у нас есть проблема эмиграции, вот мы и "запрограммировали" себя на низкие пенсии", – считает экономист.

Директор Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас предлагает отделять доходы от зарплаты, чтобы заметить, что зарплаты из общеевропейского контекста сильно не выпадают, большая разница в размере социальных выплат.

"Если отделить доходы от зарплат, мы бы заметили, что неравенство доходов наших граждан не отличается от жителей Западной Европы. Наша проблема – небольшие доходы и небольшие пенсии. Наши показатели неравенства хуже из-за социальных выплат.

Раньше внутренняя система умела эффективнее собирать и перераспределять меньшее количество средств. [...] Другие страны через перераспределение доходов способны лучше снизить неравенство", – сказал Шиленас.

Однако представитель Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус сказал, что не согласен с Шиленасом, поскольку с неравенством доходов чаще сталкиваются не только пенсионеры, но и молодые люди – а также многодетные семьи и одинокие родители с детьми.

В минувший понедельник представители власти, профсоюзов и бизнеса заключили национальное соглашение о реформах необходимых для прогресса.

В документе на шести страницах, который готовили почти год, сказано, что для повышения уровня жизни и привлекательности рынка труда, нужно достигать следующих целей: повышение эффективности публичного сектора и качества услуг этого сектора; укрепление социального диалога и воспитание компетентности социальных партнеров; обеспечение качественного образования, эффективного обучения на протяжении всей жизни; обеспечение гармонии и стабильности налоговой системы; повышение конкурентоспособности страны.

"Я рад, что это не пустое соглашения. Оно будет осуществляться", – сказал после пресс-конференции премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Однако участники дискуссии на LRT назвали его "пустым".

"Я думаю, что этот документ дискредитирует хороший по форме инструмент – национальное соглашение. В этом документе содержание отсутствует. Обязательства работодателей и правительства описаны как "по возможности возможные". Нет критериев, которые можно было бы проверить, чтобы узнать, соблюдают ли договоренность", – сказал Науседа.

Между тем советник премьер-министра Богуслав Гружевский назвал соглашение "декларацией приличия". "Есть такое, как декларация приличия, Этот документ в такой форме. Это обязательство приличных ответственных структур", – сказал он.