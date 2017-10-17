По данным Eurostat, каждый третий житель Литвы живет на грани нищеты, однако, по словам экономиста Гитанаса Науседы, реальная ситуация может быть еще хуже. "Если оценивать "теневую экономику", вероятно, выяснилось бы, что ситуация еще плачевнее", – сказал экономист в эфире передачи LRT Forumas на телевидении LRT.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

30,1% жителей Литвы в прошлом году жили на грани нищеты, и это был один из самых высоких показателей в ЕС.

Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис сказал, что в последние 5 лет заметно увеличились доходы самых богатых людей в стране, между тем доходы людей с небольшими зарплатами практически не увеличились.

Статьи по теме:
Национальное соглашение: в обмен на повышение зарплат обещание снизить налоги  (9)
Опрос руководителей компаний настраивает на оптимистический лад  (10)

"Поэтому, несмотря на лидерство по ВВП на одного жителя, мы последние по данным уровня нищеты, зарплат, размеру пенсий. Одна из причин этого – слишком небольшое перераспределение доходов", – сказал Кукурайтис.

В свою очередь советник президента банка SEB Науседа отметил, что неравенство доходов на самом деле может быть еще выше.

"Если оценить "теневую экономику", то вы, наверное, заметите, что люди с большим достатком больше получают за счет "теневых" доходов. Значит эта проблема еще актуальнее.

С другой стороны, средняя зарплата в Швеции такая, что даже при пенсии в размере 30–40% от этой зарплаты, можно нормально жить. В Литве средняя зарплата ужасно маленькая, у нас есть проблема эмиграции, вот мы и "запрограммировали" себя на низкие пенсии", – считает экономист.

Директор Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас предлагает отделять доходы от зарплаты, чтобы заметить, что зарплаты из общеевропейского контекста сильно не выпадают, большая разница в размере социальных выплат.

"Если отделить доходы от зарплат, мы бы заметили, что неравенство доходов наших граждан не отличается от жителей Западной Европы. Наша проблема – небольшие доходы и небольшие пенсии. Наши показатели неравенства хуже из-за социальных выплат.

Раньше внутренняя система умела эффективнее собирать и перераспределять меньшее количество средств. [...] Другие страны через перераспределение доходов способны лучше снизить неравенство", – сказал Шиленас.

Однако представитель Центробанка Литвы Гедиминас Шимкус сказал, что не согласен с Шиленасом, поскольку с неравенством доходов чаще сталкиваются не только пенсионеры, но и молодые люди – а также многодетные семьи и одинокие родители с детьми.

В минувший понедельник представители власти, профсоюзов и бизнеса заключили национальное соглашение о реформах необходимых для прогресса.

В документе на шести страницах, который готовили почти год, сказано, что для повышения уровня жизни и привлекательности рынка труда, нужно достигать следующих целей: повышение эффективности публичного сектора и качества услуг этого сектора; укрепление социального диалога и воспитание компетентности социальных партнеров; обеспечение качественного образования, эффективного обучения на протяжении всей жизни; обеспечение гармонии и стабильности налоговой системы; повышение конкурентоспособности страны.

"Я рад, что это не пустое соглашения. Оно будет осуществляться", – сказал после пресс-конференции премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Однако участники дискуссии на LRT назвали его "пустым".

"Я думаю, что этот документ дискредитирует хороший по форме инструмент – национальное соглашение. В этом документе содержание отсутствует. Обязательства работодателей и правительства описаны как "по возможности возможные". Нет критериев, которые можно было бы проверить, чтобы узнать, соблюдают ли договоренность", – сказал Науседа.

Между тем советник премьер-министра Богуслав Гружевский назвал соглашение "декларацией приличия". "Есть такое, как декларация приличия, Этот документ в такой форме. Это обязательство приличных ответственных структур", – сказал он.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Рост цен набирает обороты: что еще подорожает в Литве (156)

По данным статистического агентства Евросоюза Eurostat,...

Зарплаты адвокатов, нотариусов и приставов удивили их самих (59)

Недавно Фонд социального страхования ("Содра") объявил,...

В сентябре самые большие зарплаты в Литве - в секторе сельского хозяйства (8)

Нередко говорят, что Литва является небольшой аграрной...

Должникам в Литве предложат спасательный круг (9)

С целью решения проблемы нищеты член парламентской...

Общество

Чудом выживший во время Холокоста еврей из Шилале о палачах: я знаю их фамилии

"Наверное, Бог хотел, чтобы я выжил". Так сказал...

Председатель Конституционного суда Литвы: Крым является и будет частью Украины (9)

Встретившийся с крымскими татарами в Киеве...

Чеченцы внесли Литву в свой список неблагожелательных стран (58)

Чечня внесла Литву в свой список неблагожелательных...

История жизни - иллюстрация двадцатого века: литовский онколог Борис Лухтан (7)

Представители "истории повседневности" (Alltagsgeschichte —...

Имя Качиньского в названии столичной улицы хотят писать и по-польски (11)

В центре Вильнюса в память о погибшем в авиакатастрофе...

TOP новостей

Чеченцы внесли Литву в свой список неблагожелательных стран (58)

Чечня внесла Литву в свой список неблагожелательных...

История жизни - иллюстрация двадцатого века: литовский онколог Борис Лухтан (7)

Представители "истории повседневности" (Alltagsgeschichte —...

Чудом выживший во время Холокоста еврей из Шилале о палачах: я знаю их фамилии

"Наверное, Бог хотел, чтобы я выжил". Так сказал...

Фейк о мнимых санкциях Литвы в отношении Монголии: мишенью троллей стали президент и премьер (86)

На зарубежных сайтах появилась фейковая новость о том,...

В Казахстане в автобусе заживо сгорели 52 человека (6)

В Актюбинской области Казахстана во время движения...