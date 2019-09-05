Так называемые средства смычки предназначены на ликвидацию экономического отставания более бедных регионов от более развитых.
Г. Науседа обсудил бюджет ЕС с будущим председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"С учетом первичного предложения комиссии значительно сократить выделяемые Литве средства политики на смычки и на нужды сельского хозяйства, я призвал новую главу комиссии еще раз оценить наши аргументы и соответственно первичную позицию Комиссии", – цитируются в пресс-релизе слова президента.
"Финансирование политики смычки, сельского хозяйства, инфраструктурных проектов, развития инноваций, энергетической безопасности - это приоритетные вопросы Литвы", – отмечает он.
Литва пытается добиться в бюджете 2021 – 2027 годов увеличения выплат земледельцам и выплаты фондов смычки, предназначенных для сокращения экономической отсталости более слабых регионов, а также намерена обсудить финансирование закрытия Игналинской АЭС.
Еврокомиссия предлагает сократить финансирование в рамках фондов смычки для Литвы на четверть, с учетом экономического прогресса страны, а просьба Литвы об унификации дотаций земледельцем в этой финансовой перспективе, согласно предложениям ЕК, так и не будет удовлетворена, хотя сельхоздотации увеличатся.
Лидеры ЕС должны вернуться к бюджетным вопросам в декабре, однако окончательные решения, вероятно, будут перенесены на следующий год.
Г. Науседа и У. фон дер Ляйен также обсудили формирование новой Еврокомиссии. Пока не ясно, какой портфель ответственности получит кандидат Литвы в еврокомиссары Виргиниюс Синкявичюс.
Президент представил главе комиссии усилия Литвы по привлечению компаний сфер информационных и финансовых технологий.
На встрече также обсуждались вопросы климатических изменений и слаженного развития государств, говорится в пресс-релизе президентской администрации.
Г. Науседа в Брюсселе также встретился с завершающим работу на посту главы ЕК Жаном-Клодом Юнкером, и завершающим работу на посту председателя Совета руководителей ЕС Дональдом Туском.
В четверг после обеда президента примет будущий глава Совета руководителей ЕС Шарль Мишель.
Визит президента в Брюсселе длится два дня. В среду он встретился с главой Европарламента Давидом Сассоли, с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
У здания президентского дворца проходит митинг в защиту памяти Норейки (60)
На площади им. Симонаса Даукантаса в Вильнюсе , под...
Науседа пытается убедить лидеров ЕС не сокращать средства на сельское хозяйство (1)
Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы...
Скандал в Сантаришкской клинике: грязная посуда, несъедобные блюда и тараканы (67)
В одной из крупнейших больниц Литвы Сантаришкской...
Талоны - "вагнорки" - "зверушки", лит и "не в деньгах счастье": новая серия "Мы из 90-х" Как советский рубль талонами обманули (49)
Третья серия документального сериала DELFI "Мы из 90-х"...
Суд рассмотрел жалобу Титова на штраф за неуважение к партизанскому командиру (16)
Клайпедский окружной суд в четверг рассмотрел жалобу...
TOP новостей
Скандал в Сантаришкской клинике: грязная посуда, несъедобные блюда и тараканы (67)
В одной из крупнейших больниц Литвы Сантаришкской...
Талоны - "вагнорки" - "зверушки", лит и "не в деньгах счастье": новая серия "Мы из 90-х" Как советский рубль талонами обманули (49)
Третья серия документального сериала DELFI "Мы из 90-х"...
Во время митинга в защиту Норейки на стене библиотеки снова повесили мемориальную доску (60)
На площади им. Симонаса Даукантаса в Вильнюсе , под...
Прогноз литовских фермеров: овощи будут по карману не всем (36)
Природные аномалии уже несколько лет загоняют в угол...
В матче с Австралией борная Литвы потерпела первое поражение на ЧМ (16)
На чемпионате мира по баскетболу, который проходит в...