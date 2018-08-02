По словам Науседы, некоторые показатели мировой экономики демонстрируют данные, которые наблюдались в 2000 и 2007 гг, после которых наступили кризисы. "Мы небольшие, мы зависим от колебания мировой экономики, поэтому должны внимательно следить, что происходит на мировом рынке", – сказал он.

Науседа заметил, что несколько последних рецессий в Америке произошли тогда, когда разница между доходностью облигаций американской казны достигала 0 и становилась отрицательной, а сейчас она приближается к 0.

Говоря о политике банков и процентных ставках, Науседа сказал, что в данном случае ситуация в США и Европе разная: в США было достаточно оснований для повышения процентной ставки, например, исторически низкий уровень безработицы, а в Европе не было давления на повышение ставки и повышать ее было бы опасно. "Наши установки не изменились, сейчас даже наши коллеги в Стокгольме стали осторожнее, но мы ждем возможного повышения базовой нормы процентной ставки осенью 2019 года, возможно с 0 до 0.25%. Осенью и зимой этого года межбанковские проценты начнут реагировать, понемногу расти, на это должны обратить внимание люди, которые взяли связанные с Euribor кредиты", – сказал он.

Науседа сказал, что не хочет сказать, что все происходящее - плохо но, по его мнению, всегда лучше готовиться заранее. Нынешнюю экономическую ситуацию он назвал хрупкой.

"Ситуация обречена на эту хрупкость. Европа должна чувствительно реагировать на торговую войну: одни разговоры о ней подрывают доверие, это снижает инвестиции, потребление. Иногда не нужны твердые показатели, достаточно мягких, но мы видим их изменение", – сказал Науседа.

Одной из опасностей он считает налоговые пошлины на автомобили. "В таком случае мы окажемся в числе потерпевших поражение. Это значимый экспортный товар, особенно в ЕС. Второй момент, автомобиль - комплексный товар, состоящий из многих составляющих, некоторые части производят в Литве, поэтому эффект коснется и нас", – сказал он.

По его словам, государство к кризису не готово, но радует, что с 2016 г. у нас профицитный бюджет.

На вопрос, как к кризису готовится людям, Науседа сказал, что есть один универсальный рецепт – откладывать накопления, на которые можно жить около полугода. Но заметил, что понимает, что советовать легко, а сделать это не всегда возможно, поскольку большинство жителей живет от зарплаты до зарплаты. "Я больше обращаюсь к тем, кто видит улучшение ситуации и начинает больше тратить. Они должны иметь в виду, что ситуация может измениться", – предупредил он.