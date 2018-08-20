20 августа в эфире передачи на Žinių radijas советник президента банка SEB Гитанас Науседа порадовался за соотечественников, которые ездят за покупками в Польшу. По его словам, эти жители Литвы повышают конкурентоспособность на родине.
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам экономиста, на литовском рынке не хватает конкуренции, поэтому альтернатива в таких условиях приветствуется. Одна из альтернатив, которые находят жители Литвы – шопинг в Польше.

"Тут не нужны глубокие экономические теории. Я сам бываю в магазинах и вижу, что люди разных социальных групп ведут себя по-разному. Немалая часть людей следит за ценами, акциями, считает и сравнивает, у каждого товара проводит по несколько минут, в результате люди проводят в магазине несколько часов. Есть другая группа, которая сметает все подряд и проводит в магазине несколько минут.

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Это значит, что масса таких покупателей значительная, а это позволяет торговцам перекидывать на плечи покупателей рост расходов. При конкуренции сделать это было бы сложнее. В таких случаях наличие альтернативы - это польза. К примеру, возможности закупаться в Польше. На первый взгляд мои похвалы непатриотичны, поскольку такие люди становятся "санитарами рынка", они обеспечивают своими поездками рост конкуренции", – сказал Науседа.

Другая альтернатива, по его словам - торговля в интернете, чем пользуется все больше жителей Литвы.

"Еду или молоко так не купишь, но на рынке непищевых товаров есть выбор, многие молодые люди и люди среднего возраста говорят, чего вы плачетесь, берите инициативу в свои руки, покупайте по интернету", – сказал специалист.

Он затронул и исследование Департамента статистики, согласно которому в Литве больше четверти населения живет за чертой бедности.

"Я думаю, что бороться надо не с этим показателем, а констатировать, что этот показатель не показывает общую картину социального разобщения. Это фрагментированный показатель, который указывает на плачевную ситуацию группы общества и ее положение во времени.

Если мы видим, что таких людей больше 20%, это плохо. Если количество таких людей при экономическом росте увеличивается, то это плохо вдвойне. Показатель бедности не отражает всю реальность, поэтому мы должны руководствоваться другими показателями: доходами, имуществом, разобщение между группами общества, классами. Только тогда картина станет более ясной", – считает Науседа.

Но, по его словам экономический рост не является гарантом социального равенства, напротив, он только увеличивает неравенство.

"В условиях социального роста разобщение только растет.

Это парадокс, поскольку в условиях кризиса иногда социальное разобщение снижается, ведь в кризис богатые, у кого есть акции, ценные бумаги, несут большие потери, а во время экономического роста их положение улучшается, у них возможности лучше чем у тех, кто получает фиксированные зарплаты или пенсии", – сказал Науседа.

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