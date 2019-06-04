Науседа навестил в Каунасской клинике жестоко избитую девушку

Портал kauno.diena.lt сообщил, что Науседа общался с девушкой с глазу на глаз, без свидетелей. Он навестил ее в Каунасской клиние 2 июля после обеда.

"Избранного президента волновало состояние здоровья нашей пациентки: он хотел лично поговорить с девушкой, выслушать ее историю, посмотреть, как у нее идут дела. Создалось впечатление, что он хотел по-человечески пообщаться, поддержать девушку", – сказал kauno.diena.lt профессор Ренальдас Юркявичюс.

По его словам, Науседа с девушкой общался довольно долго - 15-20 минут. Беседа проходила без участия представителей клиники. Визит был согласован как с врачами, так и с отцом девушки. После общения с девушкой, Науседа говорил о ее состоянии и с врачами.

"Избранный президент интересовался, что ждет нашу пациентку, какими могут быть последствия, спрашивал, нужна ли какая-то помощь. По его просьбе и в понедельник и сегодня после операции его информировали о состоянии девушки, – сказал Юркявичюс. – Мы рады, что вот так проявляют заботу о человеке, не привлекая внимания. Это меня приятно удивило".

Во вторник, 4 июня, пострадавшей сделали операцию на челюсти. Операция длилась три часа.

Сначала адвокат девушки Миндаугас Василяускас говорил, что речь идет о тяжких увечьях, однако сейчас дело принимает иной оборот, могут констатировать "незначительный ущерб здоровью".

"Эти данные о незначительном ущербе вызывают немало сомнений. Это уму не постижимо, если такое произойдет. Я не могу это понять. Это полный абсурд и проявление некомпетентности. Если в деле появятся такие данные, мы немедленно предпримем действия", - не скрывал возмущения Василяускас.

"Лечение продолжается. Кроме того, потребуется помощь психолога. Психологическое состояние девушки тяжелое. Она постоянно плачет, переживает. Сегодня ее оперировали, поэтому ни о какой выписке не может быть и речи. Пока неясно, сколько еще потребуется операций", - сказал адвокат.

Подозреваемый во время опроса свою вину отрицал. В суде, когда ему назначали более жесткую меру пресечения, он воспользовался своим правом и отказался давать показания.

Прокуратура уверяет, что в этом деле обществу представили немало неточной информации, включая информацию о состоянии девушки.

"Это решает не прокурор. Это делает судмедэксперт. 31 мая были получены выводы, в которых сказано, что нанесенные травмы могут квалифицироваться как нетяжелые. Подчеркиваем, судмедэксперт окончательный вердикт не вынес, поэтому эта информация может меняться. Сейчас ждут окончания лечения. Тогда появится окончательный вывод, сейчас в выводах указаны нетяжелые травмы. Кроем того, есть большая разница между "нетяжелыми" и "незначительными" травмами", - сказала DELFI представитель Генпрокуратуры Игне Потаутайте-Пукяне.

За нетяжелые телесные повреждения (УК 138 ст.) грозит лишение свободы до 5 лет, за незначительные (УК 140 ст.) - до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что 26 мая в ГКП Таурагского округа было начато расследование в связи с избиением и возможной попыткой изнасилования несовершеннолетней девушки. Подозрения предъявлены одному человеку. Ему назначили несколько мер пресечения. Сейчас ведется расследование, собирают улики, чтобы можно было объективно и быстро расследовать обстоятельства преступления.

DELFI напоминает, что 25 мая 10-классники отмечали окончание учебного года в усадьбе сельского туризма. Сначала все было хорошо, с подростками находился один совершеннолетний человек, который отвечал за них. Ситуация изменилась, когда в усадьбу приехали посторонние, которых пригласили находившиеся на празднике девушки.

26 мая, в 4.30 ч., в полицию сообщили, что в усадьбе Таурагского района нетрезвый молодой человек (2001 г.р.), применив физическое насилие, пытался изнасиловать несовершеннолетнюю (2002 г.р.). Юноша был пьян - 1,12 промилле. В ходе расследования выяснилось, что юноша - сын политика из Юрбаркаса. По сведениям DELFI, он свою вину отрицает, однако свидетельств очевидцев было достаточно для того, чтобы было начато расследование по 3 ч. 149 ст. УК ЛР.