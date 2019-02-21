19 февраля появилась возможность подписаться за потенциальных кандидатов в президенты Литвы по интернету. На первом месте - Ингрида Шимоните, которая набрала минимальные 20 000 подписей за первый день. Гитанас Науседа набрал такое количество голосов за двое суток. Правда, это количество вместе с собранными на бумаге. по интернету за Науседу подписались 19 656 человек.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Tomas Vinickas

На счету Шимоните по прошествии двух суток больше 31 000 подписей. Остальные кандидаты набрали пока меньше 10 000 подписей.

Больше 7500 подписей набрал философ Арвидас Юозайтис, почти 7000 – Витянис-Повилас Андрюкайтис, больше 6000 Миндаугас Пуйдокас, почти 6000 - Наглис Путейкис и Пятрас Ауштрявичюс.

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Валентинас Мазуронис набрал около 4500, остальные - меньше 4000 подписей. Это Казимерас Юрайтис, Саулюс Сквернялис и Альфонсас Буте. Сквернялис опережает Буте на 13 подписей.

"Сбор подписей - значительный вызов для каждого кандидата. Несмотря на это, я готов принять дополнительный вызов, который мне предложат", – писал в фейсбуке Науседа.

Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), кандидат которого Саулюс Сквернялис отстает в сборе электронных подписей, сказал DELFI, что их цель – не рекорды и не гонка по сбору подписей.

Рамунас Карбаускис, лидер "крестьян", не видит здесь какой-то проблемы и говорит, что успеет собрать необходимые подписи.

"Мы спокойны. Мы соберем все подписи на бумаге, соберем максимум и в интернете. Просто мы никуда не бежим, – сказал Карбаускис. – Наши люди - не те, кто сидит в Facebook день и ночь. Даже письма, которые мы пишем членам горсовета, они читают не в ту же секунду, а иногда через день-два. У наших людей нет времени постоянно сидеть в интернете".

Один из этапов предвыборной борьбы – сбор электронных подписей – начался 19 февраля. Подписи кандидаты могут собирать до 28 марта. Окончательный список кандидатов станет известен 12 апреля.

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