Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг отбывает на свой первый саммит Евросоюза (ЕС), на котором главы государств и правительств будут обсуждать выход Великобритании из Сообщества и будущий европейский бюджет.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

Европейский совет намечает проведение переговоров с Великобританией об условиях выхода. Это последний запланированный саммит ЕС до намеченной на 31 октября даты Брексита.

Главное препятствие для достижения соглашения об условиях выхода – разногласия на предмет того, как избежать реальной границы между членом ЕС Ирландией и принадлежащей Соединенному Королевству провинции Северная Ирландия.

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Накануне встречи еще рассматривались разные сценарии – принципиальное соглашение с разрешением продлить технические переговоры, продление сроков Брексита на три месяца или же решение о выходе Великобритании без всякого соглашения.

По словам дипломатов, Литва высказалась бы за перенос сроков Брексита, если бы такое предложение было внесено.

Во второй день саммита, в пятницу, лидеры ЕС начнут переговоры о проекте бюджета Сообщества на 2021-2027 годы.

Никаких окончательных решений по этому вопросу в пятницу не ожидается, а большинство дипломатов полагает, что переговоры продолжатся в следующем году.

Литва добивается, чтобы бюджет ЕС был как можно больше, хочет обеспечить себе увеличение выплат фермерам и защитить себя от резкого сокращения конвергенционных средств – эта финансовая помощь выделяется на ликвидацию экономической отсталости менее развитых регионов.

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