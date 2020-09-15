Науининкай - прежде и сейчас: что изменилось в этом районе Вильнюса

Большинство знакомых журналиста не рекомендовали этот район для жизни, говорили, что есть районы и получше.

История Юстины немного отличается. Правда, и у нее первые впечатления от района были неприятными, зато потом она нашла немало плюсов.

Юстина, когда была студенткой, слышала немало страшных историй об этом районе. Впервые увидев этот район, она подумала, что не хотела бы там поселиться.

"Была осень, ветер носил по улицам мусор, около магазина выла бездомная собака, а рядом сидели несколько бездомных, которые приставали к прохожим с разговорами. Прохожие также казались непривлекательными", – поделилась первыми впечатлениями Юстина.

Никогда не говори никогда – подчеркнула девушка. Через несколько лет она искала квартиру для аренды – именно Науининкай оказались тем местом, где соотношение цены и качества было нормальным. Юстина с другом решила поселиться именно там.

Она стала интересоваться и самим районом, и его жителями. Юстина много общалась с таксистами, а они говорили ей: "Здесь все уже не так, как прежде, район очистился, стал лучше, а опасность может подстерегать в любой части города".

Юстина сейчас открыла для себя много плюсов, которые затмили все недостатки этого района.

"Я заметила, что жить здесь нестрашно, даже удобно, все находится рядом. Центр, аэропорт, автобусный и железнодорожный вокзалы, работа рядом, поэтому я почти не стою в заторах, да и соседи у нас спокойные <...>. Соседей немного, мы быстро перезнакомились, часто общались, не было никаких проблем с парковкой, хватало места и для наших друзей", – поделилась положительным опытом Юстина.

Брокер Йоланта Петраускене сказала, что в Науининкай столкнулись два поколения – новоселы, в основном молодежь, и старое поколение, которое поселилось здесь еще в советское время.

Несмотря на то, что Науининкай все больше привлекают молодых людей из-за своего удобного стратегического положения – хорошее сообщение, недалеко центр, есть детские сады и школы, магазины - все же бытует стереотип негативного имиджа этого района.

Петраускене рассказала, что именно имидж нередко отпугивает потенциальных покупателей жилья. "Они не против Науининкай, но люди столько плохого слышали и говорят, что сомнения были. Но есть и те, кто ищет жилье только в Науининкай", – рассказала брокер.

История района началась во второй половине XIX в., когда после появления железной дороги в этой части города стали строить заводы и фабрики. Часть района из-за этого называли "Комины". Поскольку появилась промышленность встал вопрос жилья для рабочих. Так стали появляться дома. По большей части здесь селились небогатые люди.

В советское время район назвали Науининкай. Продолжилось его заселение рабочими. Здесь строили общежития и многоквартирные дома с небольшими квартирами. Так формировалось пролетарское лицо района.

Сейчас в этом районе строят новые многоквартирные дома и коттеджи. Компании открыли для себя преимущества данного района.

Лицо района постепенно меняется. Здесь поселяются молодые люди. С новыми жильцами меняется и имидж района.