Директор резервата Альгис Бутлерис признал, что до сих пор удавалось снять по несколько животных, а тут в одном месте их было восемь. Это не первая удача натуралистов резервата.
"Мы постоянно ставим камеру на новое место. Устанавливаем ее в тех местах, где животные кормятся, живут. Восемь волков в одном месте - это много. В прошлом году мы видели девять волков. Это самое большое количество", – сказал директор.
Он признал, что сейчас ждет появления медведя, но случится ли это, неясно. Каршувская пуща - четвертая по величине в Литве, однако она отделена от других лесов Литвы, нет коридоров для миграции, по которым медведь мог бы прийти из Беларуси.
Кроме медведя, в этом резервате видели всех известных в Литве хищных животных. Летом удалось запечатлеть рысь. По словам директора резервата, сложнее всего было снять на видео не хищников, а бобра.
"Что касается опасности, которую волки представляют для людей, я думаю, это психологическая проблема самих людей. Они не будут на нас нападать, ели мы не будем их трогать. Я сам однажды напугал трех волков, которые в то время ели лося. Ничего не произошло. Опасность, которую они якобы представляют, преувеличена", – сказал Бутлерис.
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