Наступила середина лета, но особого тепла в выходные не прогнозируют

В субботу ночью придет новая зона осадков. В первой половине ночи осадки ожидаются на западе, местами будут идти ливни, ожидается порывистый ветер, грозы. Утром дождевые облака придут на северо-восток. В Жемайтии и у моря ночью будет 13-15, а на юго-востоке местами 17-18 градусов тепла. В субботу днем можно планировать отдых на природе, поскольку осадков будет немного. Ветер успокоится. Тепло будет на востоке страны, воздух прогреется до 20-23 градусов тепла, между тем на западе будет 17-19 градусов.

В воскресенье ночью будет облачно, однако небольшой дождь пройдет лишь в отдельных местностях. Температура снизится до 8-13 градусов тепла. Днем небольшие дожди пройдут лишь местами на западе. Особого тепла не будет. Температура воздуха составит 17-22 градуса, прохладнее будет в Жемайтии и на взморье.

В ночь на понедельник погода будет почти ясной, вероятность дождя невелика. С севера придет холодная масса воздуха, Поэтому утром будет всего 7-12, у моря 14-16 градусов тепла. Днем снова пройдут лишь небольшие дожди, воздух прогреется до 17-22 градусов.

Во вторник ночью облака рассеются, осадков не ожидается. Похолодает до 8-13, у моря будет 15 градусов. Днем практически без осадков, будут формироваться только отдельные дождевые облака, осадки будут кратковременными. Температура поднимется выше, на большей части территории страны будет 20-23, на западе 18-20 градусов тепла.