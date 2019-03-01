

Сегодня наступила календарная весна. Несмотря на то, что климатологи акцентируют, что весна пока только на календаре, первые признаки пробуждения весны уже очевидны. Синоптики говорят, что тепло уже не за горами. Обычно весна в Литве начинается с середины марта.

Несмотря на то, что тепла придется еще немного подождать, можно посмотреть, что происходит в это время в природе. Представляем вашему вниманию фотографии читателей портала GRYNAS.lt.