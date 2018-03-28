Весна приносит не только тепло, но и перемены на дорогах. С 1 апреля на магистралях и автострадах увеличится максимально допустимая скорость движения, можно менять зимнюю резину на летнюю и др. Литовская дорожная полиция напоминает, какие перемены ждут с 1 апреля водителей и пешеходов.
Nežymėta policijos "Audi" (asociatyvi nuotr.)
© DELFI / Andrius Ufartas

"Первая половина апреля будет посвящена Пасхе и последующим праздникам – в это время полиция активно проверяет водителей на трезвость, контролирует пешеходов", – сказала LRT.lt представитель Дорожной полиции Литвы Мария Казанович.

По ее словам, 16–22 апреля будет проведена еще одна акция, на этот раз международная, и посвящена она контролю скорости движения.

"Для этого используют все имеющиеся средства – новые мобильные радары, непомеченные автомобили и т.д.", – заметила специалист.

Она напомнила, что все участники движения - как водители, так и пешеходы, должны знать не только свои права, но и обязанности.

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