"Первая половина апреля будет посвящена Пасхе и последующим праздникам – в это время полиция активно проверяет водителей на трезвость, контролирует пешеходов", – сказала LRT.lt представитель Дорожной полиции Литвы Мария Казанович.

По ее словам, 16–22 апреля будет проведена еще одна акция, на этот раз международная, и посвящена она контролю скорости движения.

"Для этого используют все имеющиеся средства – новые мобильные радары, непомеченные автомобили и т.д.", – заметила специалист.

Она напомнила, что все участники движения - как водители, так и пешеходы, должны знать не только свои права, но и обязанности.