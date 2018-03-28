"Первая половина апреля будет посвящена Пасхе и последующим праздникам – в это время полиция активно проверяет водителей на трезвость, контролирует пешеходов", – сказала LRT.lt представитель Дорожной полиции Литвы Мария Казанович.
По ее словам, 16–22 апреля будет проведена еще одна акция, на этот раз международная, и посвящена она контролю скорости движения.
"Для этого используют все имеющиеся средства – новые мобильные радары, непомеченные автомобили и т.д.", – заметила специалист.
Она напомнила, что все участники движения - как водители, так и пешеходы, должны знать не только свои права, но и обязанности.
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