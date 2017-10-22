"Каждый осенний месяц приносит водителям все новые неприятности. В сентябре на улицы выезжает множество водителей, движение становится интенсивнее. В октябре наступают первые нежданные заморозки, начинается миграция животных, а в ноябре удлиняется темное время суток и часто идут дожди, видимость значительно ухудшается", – сказал Беляускас.

В этом году водителей ждет еще больше вызовов. Литовская гидрометеорологическая служба наблюдает за количеством осадков и многие месяцы 2017 г. отмечает как необычайно дождливые. К примеру, в сентябре выпало 90-190 мм осадков (зависит от района) – это в 1,5-2,5 раза больше, чем обычно выпадает за месяц.

В октябре прошлого года компания ERGO возместила водителям, сбившим диких животных, ущерб на сумму почти 86 000 евро. В этом году сумма пока меньше – за первые 15 дней сентября выплатили почти 12 000 евро, но во второй половине месяца сумма может значительно увеличиться.

"Октябрь - пик миграции животных. Водители должны быть осторожными во время поездки в темное время суток, особенно в тех местах, где стоят знаки, сообщающие об опасности миграции диких животных. Часто выбежавшего на дорогу зверя объехать невозможно – от серьезных последствий может защитить лишь безопасная скорость и внимательность", – советует эксперт.

Дикие животные – только одна из опасностей. Не меньшую опасность представляют и неожиданные заморозки, в это время водители еще ездят на летних покрышках.

"Очень опасно ездить на автомобиле с летними покрышками во время гололеда. Водителям стоит еще до наступления ноября сменить резину – зимние покрышки рекомендуют ставить, когда температура бывает ниже 7 градусов", – сказал Беляускас.

Он напомнил, что осенью дороги скользкие не только из-за гололеда, но и из-за мокрых листьев.

Кроме того, последнее воскресенье октября длится 25 часов – из-за перевода стрелок светлее бывает утром, но раньше темнеет вечером.

Дождь и темнота - это то сочетание, которое больше всего не любят водители. Этот дуэт ухудшает видимость, а чаще всего он встречается именно в ноябре.

"После перевода часов в октябре, в ноябре люди чаще всего возвращаются с работы в темное время. Это опасно не только для водителей, но и для пешеходов, поэтому рекомендуется носить светоотражатели", – напоминает Беляускас.

Благодаря светоотражателю водитель замечает пешехода намного раньше.

Беляускас отмечает, что в ноябре гололед бывает по утрам практически каждый второй день. "Если улицы не скользкие, это не значит, что нескользко на мостах и виадуках. Гололед чаще всего образуется именно на них и на лесных дорогах, где солнечные лучи позже попадают на проезжую часть, – сказал эксперт, напомнив, что водители должны сделать все со своей стороны для обеспечения безопасности - поменять резину, оценить состояние дворников, пополнить запасы зимнего средства для мытья стекол и техническом состоянии автомобиля.