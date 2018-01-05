В пятницу будет облачно, во многих районах пройдут дожди, местами мокрый снег. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня ожидаются прояснения, днем ожидаются осадки. Температура будет колебаться в пределах 2–4 градусов тепла. В Шяуляй 1–3 градуса выше нуля. Дождь ожидается во второй половине дня. На взморье дождь, температура составит 3–5 градусов тепла, будет ветрено.

В субботу ожидается переменная облачность, местами уже возможны прояснения. Однако в первой половине дня еще возможны осадки. В Вильнюсе и Каунасе будет идти дождь, температура составит 3–4 градуса тепла. В Шяуляй ночью и утром дождь, возможен мокрый снег. Днем облака рассеются. Будет 2–3 градуса тепла. На взморье переменная облачность, дождь. Температура будет колебаться в пределах 4–5 градусов тепла.

В воскресенье похолодает, будет больше прояснений. В первой половине дня небольшой снег, гололед. В Вильнюсе и Каунасе ночью пасмурно, небольшой снег, будет около 1 градуса тепла. Утром и днем около нуля. Вечером похолодает. В Шяуляй будет –2–0 градусов. Ночью возможна облачность, днем будет светить солнце. На взморье 1–2 градуса тепла. Днем будет ясно.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt