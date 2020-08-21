Эксперты акцентируют, что важно помнить не только о своих правах, но и об обязанностях. Кроме того, важно проявлять взаимоуважение и осторожность. Важность этого отмечает представитель Министерства транспорта и коммуникаций Видмантас Пумпутис. Специалист сказал, что родители должны поработать с детьми еще до начала учебного года, чтобы обезопасить их.

Важно не только объяснять, но и показывать

Пумпутис поделился практикой зарубежных стран и сказал, что в Скандинавских странах родители с детьми несколько раз проходят или проезжают маршрут в школу. Это нужно не только для воспитания навыков, но и для проверки, нет ли у ребенка каких-то вопросов.

"Это хорошая практика, которую должен перенять каждый родитель, ребенок которого самостоятельно ходит в школу. В августе несколько раз пройдите с детьми или поезжайте на общественном транспорте до школы и назад. Объясняя, что и как надо делать, вы узнаете, какие вопросы появляются у ребенка", – сказал Пумпутис.

Важные правила

Пумпутис подчеркнул, что главное, что родители должны напомнить детям, – никакой спешки. Он заметил, что этому правилу должны следовать и водители.

"Самое главное - не спешить, не бежать через дорогу, а сначала убедиться в безопасности. Если на дороге несколько полос, очень важно убедиться, что его видят и пропускают все водители. Именно на таких дорогах чаще всего случаются ДТП, ведь водители, если видят, что в соседней полосе остановилась машина, должны остановиться", – сказал специалист.

Только в положенном месте

Пумпутис напоминает, что важно объяснить детям, что дорогу можно переходить только в положенном месте, где есть пешеходный переход, неважно регулируемый или нет.

По словам специалиста, даже если на перекрестке стоит светофор, ребенок не должен бежать через дорогу. Если ребенок не успел перейти через дорогу и остался на островке безопасности, надо объяснить, что спешить нельзя, он должен там оставаться, пока не загорится зеленый.

Не менее важно убедиться в том, что водитель видит ребенка. Эксперт сказал, что важно, чтобы на ребенке была яркая одежда или светоотражающий жилет.

Внимание к поездкам на автобусе

Пумпутис акцентировал, что не надо забывать, что есть дети, которые живут за городом и ездят в школу на автобусах. Родители этих детей должны уделить много внимания вопросу пересечения дороги. Очень важно объяснить, что дети должны быть внимательны, когда переходят к месту, где останавливается школьный автобус. Важно идти по тротуару, а если его нет – вдоль обочины. Автобус надо ждать в безопасном месте.

Когда автобус подъедет, не надо спешить, надо этот делать, когда автобус полностью остановиться и откроет двери. В автобусе важно найти свободное место и сесть. После того как дети выйдут из автобуса, важно не спешить и не бежать через дорогу. Надо подождать, когда автобус отъедет, и тогда хорошо осмотревшись, следовать дальше, постоянно осматриваясь.

Пумпутис сказал, что о безопасности детей должны думать и водители автомобилей, которые заметили, что остановился школьный автобус. Они должны сбавить скорость, чтобы в случае необходимости можно было бы остановиться. Эксперт заметил, что о детях должны думать не только родители, но и водители и не только в сентябре, но и круглый год.

Бывают рассеяны

С Пумпутисом согласилась и представитель Службы литовской дорожной полиции Лаура Салокайте, которая подтвердила, что после лета и дети и водители бывают рассеянными, поэтому важно собраться. Однако, по ее словам, очень важно, чтобы родители нашли время и объяснили детям правила, отработали маршрут.

"Ребенок должен остановиться перед пешеходным переходом, посмотреть направо и налево, прислушаться не едет ли автомобиль. На дорогу надо выходить, только убедившись в полной безопасности. Родители должны объяснить детям и значение сигналов светофора. Надо объяснить, что на желтый тоже нельзя выходить на дорогу", – сказала Салокайте.

Она сказала, что водители тоже должны проявлять осторожность и сбрасывать скорость около школ, пешеходных переходов, на поворотах и в других местах, чтобы не пострадали дети.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерства транспорта и коммуникаций.