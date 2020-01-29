Настроение мрачное: все больше людей, считают, что ситуация станет хуже

Сообщается, что количество жителей, которые считают, что их экономическое положение за год улучшится, сократилось с 27 до 25%.

Количество жителей, утверждающих, что за год их положение улучшилось, осталось прежним - 23%, количество тех, у кого положение ухудшилось, сократилось с 22 до 19%.

Накопить какое-то количество средств за год надеялись 46% участников опроса, 17% сказали, что не надеются ни на какие накопления (в декабре таких было соответственно 45 и 18%).