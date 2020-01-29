Настроение мрачное: все больше людей, считают, что ситуация станет хуже

Сообщается, что количество жителей, которые считают, что их экономическое положение за год улучшится, сократилось с 27 до 25%.
Количество жителей, утверждающих, что за год их положение улучшилось, осталось прежним - 23%, количество тех, у кого положение ухудшилось, сократилось с 22 до 19%.
Накопить какое-то количество средств за год надеялись 46% участников опроса, 17% сказали, что не надеются ни на какие накопления (в декабре таких было соответственно 45 и 18%).
TOP новостей
Первые данные о литовском автопарке: платить налог придется почти всем (26)
После того как появилась информация о том, что с 1 июля...
Сельский учитель из Лаздийского района получает зарплату 2000 евро (80)
Мэрия Лаздийского района – земля обетованная. При...
Мужчина зарегистрировал машину на ребенка и столкнулся с массой проблем: путь назад – только через суд (26)
В Литве на законодательном уровне не установлено, с...
Стало известно, что появится на месте развлекательного комплекса Trasalis
На месте развлекательного центра и гостиницы Trasalis...
После вмешательства СМИ самоуправление убирает мусор в Каролинишкес (4)
27 января жительница Вильнюса Юргита Юрявичюте в...