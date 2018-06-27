

В этом году 13 июня Архиепархия Вильнюса вручила новые назначения 38 священникам. Не скрывают, что Гирджюшас переводят на новое место после апрельского инцидента.

"Инцидент, во время которого нетрезвый настоятель служил заупокойную службу, коснулся многих людей: близких, общину верующих и общество. Как и говорилось после инцидента, настоятель на следующий день уехал, ему оказали необходимую помощь. Он прошел курс лечения, ему дали менее напряженную службу, которая сочетается с периодом выздоровления", – сказала DELFI глава пресс-службы архиепархии Живиле Пелуритене.

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Она подчеркнула, что настоятель нуждается в помощи паствы. "В данном случае, как и в других подобных случаях, самая большая роль - роль общества, – сказала Пелуритене. – Внимание нужно, чтобы человек мог встать и идти вперед".

22 июня стало известно, что Гирджюшаса назначили настоятелем в Калтаненай (в 11 км от Швенчёнеляй, в нем живут 204 человека) и Решкутенай (в нем живут 117 человек).

Гирджюшас работал настоятелем храма им. Блаженного Юргиса Матулайтиса с 2014 г. На его место назначен священник Юстинас Алекнавичюс, который до сих пор был настоятелем храма Св. Архангела Николая в Варене.

Журналисты связались DELFI с приходом храма им. Блаженного Юргиса Матулайтиса, ответивший на звонок писарь Ромуальдас сказал, что священник Гирджюшас "здоров и жив, служит службу". Он заметил, что новый настоятель начнет работать в приходе через месяц после назначения - в середине июля.

DELFI пытался дозвониться Гирджюшасу по мобильному телефону, но телефон был выключен. "Он навещает больных, поэтому телефон выключен", - пояснил Ромуальдас.

18 апреля вечером в вильнюсском храме Блаженного Юргиса Матулайтиса собравшиеся на заупокойную мессу люди буквально остолбенели – настоятель Валдас Гирджюшас был пьян.

"Священник начал служить службу, и было слышно, что он пьян, – сказала DELFI женщина, присутствовавшая на службе. – Он начал гнать людей из храма, хватать за руки. Мой брат хоронит сына, мы лишились близкого человека, а когда брат пошел поговорить со священником, тот начал наскакивать на него. Мы вызвали полицию, а священник не пропустил в помещение, не дал посмотреть, сколько промилле надует".

На видео видно, что в храме произошла суматоха. Собравшиеся были возмущены поведением настоятеля, а тот ответил одному из мужчин: "Ты меня не пугай". После того как началась суматоха, настоятель покинул храм.

Полиция зафиксировала вызов в 18.59 ч. Полицейским сказали, что настоятель во время службы не смог встать со своего кресла, говорил бессвязно и выгнал из храма одну женщину.

Приехав на место, полицейские проверили настоятеля на трезвость. По сведениям DELFI, алкотестер показал 2,84 промилле.

После этой процедуры полиция уехала, настоятель Гирджюшас должен явиться в комиссариат полиции. Ему грозит штраф за появление в публичном месте в нетрезвом виде.

По сведениям DELFI, в тот день в храме должна была состояться месса по погибшему в Вильнюсе за два дня до этого под поездом юноше.