Настоящая весна: воздух прогреется до 17 градусов

В среду днем антициклон обусловит сухую и солнечную погоду. На юге днем возможна небольшая облачность. Будет дуть северо-восточный ветер, 3–8 м/с. Температура воздух на большей части страны составит 14–17 градусов тепла. Немного прохладнее будет лишь на Куршской косе и в восточной части Литвы.
© DELFI / Karolina Pansevič

В Вильнюсе в среду будет солнечно, температура даже в тени составит 14–15 градусов тепла.

Однако теплее всего будет на западе страны – там воздух прогреется до 16–17 градусов.

Больших перемен не будет и в четверг. Ночь будет звездной и без осадков. Ветер успокоится.

Ночью будет чуть выше нуля, местами до -1.

В четверг днем будет солнечно и сухо. Воздух прогреется до 14–19 градусов тепла. Похожей погода будет и в пятницу.

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