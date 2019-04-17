Настоящая весна: воздух прогреется до 17 градусов

В Вильнюсе в среду будет солнечно, температура даже в тени составит 14–15 градусов тепла.

Однако теплее всего будет на западе страны – там воздух прогреется до 16–17 градусов.

Больших перемен не будет и в четверг. Ночь будет звездной и без осадков. Ветер успокоится.

Ночью будет чуть выше нуля, местами до -1.

В четверг днем будет солнечно и сухо. Воздух прогреется до 14–19 градусов тепла. Похожей погода будет и в пятницу.