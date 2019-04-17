В Вильнюсе в среду будет солнечно, температура даже в тени составит 14–15 градусов тепла.
Однако теплее всего будет на западе страны – там воздух прогреется до 16–17 градусов.
Больших перемен не будет и в четверг. Ночь будет звездной и без осадков. Ветер успокоится.
Ночью будет чуть выше нуля, местами до -1.
В четверг днем будет солнечно и сухо. Воздух прогреется до 14–19 градусов тепла. Похожей погода будет и в пятницу.
Женщина, родившая младенца будучи нетрезвой, отказалась от дальнейшего лечения
После того как Служба по правам ребенка и полиция...
Налоговая инспекция начинает возвращать жителям переплаченный подоходный налог (16)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы...
В Литве на новый автомобиль будут давать 1000 евро: выгодно ли отказаться от старого? (24)
После того как утвердят план по снижению уровня...
По всей Литве будут проверять систему оповещения (6)
17 апреля в Литве будут проверять системы оповещения...
Настоящая весна: воздух прогреется до 17 градусов
В среду днем антициклон обусловит сухую и солнечную...
TOP новостей
В Литве на новый автомобиль будут давать 1000 евро: выгодно ли отказаться от старого? (24)
После того как утвердят план по снижению уровня...
Российский политолог: Путин не верит, что НАТО придёт на помощь Балтии "В Кремле готовятся к войне в 2030-м году" (88)
Сергей Медведев, политолог, телеведущий и профессор...
Налоговая инспекция начинает возвращать жителям переплаченный подоходный налог (16)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы...
В Вильнюсе заканчивается отопительный сезон (2)
В среду горсовет литовской столицы сообщил, что с 17...
Женщина, родившая младенца будучи нетрезвой, отказалась от дальнейшего лечения
После того как Служба по правам ребенка и полиция...