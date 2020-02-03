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В Вейсейском региональном парке (Лаздийский район) посетители прогулочной тропы уже могут полюбоваться красивыми цветами волчьего лыка (волчеягодника). Однако надо помнить, что прикасаться к растению не стоит, поскольку оно очень ядовитое.
Особенно надо избегать попадания сока растения на кожу. Нив коем случае нельзя жевать ветки растения - губы онемеют, ротовая полость получит ожог, могут выпасть зубы. Особенно ядовиты ягоды волчеягодника – 10-12 смертельная доза.
Обычно волчеягодник цветет в марте и апреле и в очень редких случаях, когда зима заканчивается рано, цветет в конце февраля.
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