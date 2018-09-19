Настоящая осень уже не за горами: в выходные погода будет ненастной

В выходные станет пасмурно, солнце скроется за облаками, пойдут дожди, ожидается ветреная погода, сказал синоптик Литовской гидрометеорологической службы Тадас Кантаускас.

"В ближайшие сутки сильных изменений не будет, будет малооблачно, без дождя. Ночью на четверг будет 9-14 градусов, на взморье – 15-17. В четверг нем воздух прогреется до 22-27 градусов, на большей части территории страны будет 24-27 градусов тепла. Немного прохладнее будет на взморье", – сказал Кантаускас.

По-летнему тепло будет и в пятницу. "В пятницу особых перемен не ожидается. Ночью прогнозируют малооблачную погоду, без дождя. Днем облачность немного увеличится, но во второй половине дня и на западе, – сказал синоптик. – Вероятно, на взморье вечером пройдет небольшой дождь, возможна гроза".

И хотя в пятницу будет тепло, поднимется ветер, который и принесет перемены. "В пятницу будет тепло, ночью 11-16, днем – 23-28 градусов тепла", – сказал Кантаускас.

Пик перемен придется на субботу.

"Похолодает, будет холодно. За эти дни мы привыкли к теплу поэтому суббота покажется очень холодной и дождливой. Ночью дожди пройдут в разных районах, местами с грозами, сильный ветер ожидается и ночью и днем", – сказал синоптик.

Правда, субботняя ночь еще теплая – 10-15 градусов, но днем будет всего 14-19 градусов.

"В субботу понадобится теплая одежда и куртки. Суббота будет сильно отличаться от пятницы, это надо подчеркнуть, чтобы люди не замерзли", – сказал Кантаускас. Холодно будет и в Каунасе и в Вильнюсе.

"В субботу ожидаются частые кратковременные дожди. Погода в субботу будет осенняя, сильный и неприятный ветер, – заметил синоптик. – И в Каунасе и в Вильнюсе будут прояснения, но будет холодно и ветрено".