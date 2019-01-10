Благодаря ей в первое полугодие жители или компании могут декларировать налоги, о которых забыли или которые скрывали в последние 5 лет.
После этого ГНИ автоматически освобождает их от уплаты пени и не будет назначать штраф.
Однако контрабандистов или взяточников такая налоговая амнистия от тюрьмы не спасет. Налоговая амнистия – средство борьбы с "тенью". "Тень" в Литве составляет около 1/5 всей экономики страны.
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