Благодаря ей в первое полугодие жители или компании могут декларировать налоги, о которых забыли или которые скрывали в последние 5 лет.

После этого ГНИ автоматически освобождает их от уплаты пени и не будет назначать штраф.

Однако контрабандистов или взяточников такая налоговая амнистия от тюрьмы не спасет. Налоговая амнистия – средство борьбы с "тенью". "Тень" в Литве составляет около 1/5 всей экономики страны.