Сейчас – самое время воспользоваться налоговой амнистией, напоминает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).
Eurai
© DELFI / Karolina Pansevič

Благодаря ей в первое полугодие жители или компании могут декларировать налоги, о которых забыли или которые скрывали в последние 5 лет.

После этого ГНИ автоматически освобождает их от уплаты пени и не будет назначать штраф.

Однако контрабандистов или взяточников такая налоговая амнистия от тюрьмы не спасет. Налоговая амнистия – средство борьбы с "тенью". "Тень" в Литве составляет около 1/5 всей экономики страны.

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