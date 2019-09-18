В передаче "DELFI 11" речь шла о том, какая политика в сфере табака нужна Литве и как на торговцах скажутся новые ограничения.

По словам Белян, число курящих как сигареты, так и альтернативный табак в Литве остается стабильным, а ситуация, хотя и улучшается, но темпы улучшения пока недостаточные.

"Если говорить обо всей популяции, то есть уменьшение на 3% за 4 года, а что касается болезней, то ясной тенденции нет, один год их число сокращается, а на следующий снова растет", – сказала она.

По словам собеседницы, все же наибольшее внимание сегодня следует уделять детям и подросткам, поскольку современные изделия, например, электронные сигареты, изделия из нагреваемого табака, наращивают популярность, а 6-10% детей и подростков регулярно их используют.

На вопрос, почему в Литве на упаковках с изделиями из нагреваемого табака до сих пор нет информации о вреде для здоровья, Белян ответила, что этот порядок обусловлен директивами.

"Те страшные фотографии появились не потому, что так решила Литва или какая-то другая страна ЕС. Обозначение - это осуществление директивы. Эта директива была принята в 2014 году, а тогда изделий из нагреваемого табака еще не было", – сказала она.

Интересно и то, что в Литве официально продажа электронных сигарет по интернету запрещена, но этот закон практически не соблюдают.

"Это социальная безответственность самих торговцев. Наш департамент идентифицировал две такие компании, которые этим злоупотребляют.

Такая проблема существует, я думаю, с этим согласится и ассоциация торговцев табаком, надо решать вопрос лицензирования таких изделий, тогда только получившие лицензию компании смогут продавать такие изделия", – сказала Белян.

По ее словам, сейчас ситуация такова, что товар можно привезти откуда хочешь, разместить объявление и продавать, но остается открытым вопрос, что содержат такие изделия.

"Есть один неплохой шаг – депутат Миколас Маяускас зарегистрировал проект, цель которого запретить использование ароматических веществ в эл. сигаретах. Наш департамент за такое регулирование", – сказала Белян, заметив, что в сфере альтернатив табака еще есть поле для деятельности.

Глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене на вопрос, как торговцы расценивают новые запреты в этой сфере, связанные с торговлей сигаретами "из-под прилавка", ответила, что торговцы не против, им нужно лишь время, чтобы приспособиться к новым условиям.

"Мы это осуществим. Не видим никаких проблем. Мы представили два предложения. Одно касается сроков.

Надо понимать, что торговцы примут разные решения для осуществления нового требования. Может вообще в любой кассе сигареты уже не купишь, я не знаю, это дело выбора, но они должны подумать над этим, посчитать деньги, обучить работников", – сказала Вайнене и отметила, что вторая просьба касалась информации, которая будет указана у стендов, за которыми "спрятаны" сигареты.

"Мы боимся, что ее будет слишком мало, тогда продавец не сможет договориться с покупателем", – сказала она.

По словам Вайнене, торговцы предложили компромисс – закон должен вступить в силу через 1,5 года после его принятия, чтобы у торговцев было время на подготовку, поскольку новые правила потребуют дополнительных расходов.

"Даже сами законодатели указали, что подготовка одной торговой точки к новому порядку обойдется в 1000-2000 евро", – сказала она.

"Мы итак ощущаем действие запретов, конечно. Большая часть ограничений непрогнозируема. Это методы, которым не хватает международной практики, хороших примеров, ощущается нехватка систематического взгляда, поэтому производители табачных изделий, действующий в Литве законный бизнес, который старается планировать и чувствительно реагирует на любые поправки к законам, ощущает последствия таких ограничений", – сказал директор ассоциации производителей табака Арнас Невераускас.

На вопрос, как он оценивает предложение продавать сигареты "из-под прилавка", он ответил: "Сама цель проекта может и неплохая, но выбранный путь вызывает сомнения, в правительстве на прошлой неделе было заседание, на нем я не услышал ни одного примера, где бы было сказано, что в государстве x это привело к сокращению числа курящих".