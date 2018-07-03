Все зарплаты и выплаты с начала следующего года помножат на 1,289. Вместо 15% подоходного налога с больших доходов будем платить 20%. Изменится подсчет необлагаемого налогами размера.

Кроме того, почти все взносы по социальному страхованию отныне будет платить работник, тариф взноса составит 19,5%. За доходы выше 10 средних зарплат в месяц налог в "Содру" платить не придется, однако они будут облагаться 27% подоходным налогом.

Правительство и представители правящих называют эти изменения существенными. Однако советник президента Литвы Дали Грибаускайте Лина Антанавичене передала следующую оценку главы страны: "Президент не считает эти поправки реформой. Они не содержат радикальных перемен. В основном это технические изменения. Их можно назвать налоговыми коррекциями".

По словам советника, нынешняя экономическая ситуация в стране позволяет предпринимать такие изменения, а люди с небольшими зарплатами имеют право пользоваться ростом экономики.

"Внесенные коррекции позволяют снизить налоговое бремя. Наибольшую пользу должны получить люди с самыми небольшими доходами. Речь идет о 90% работников.

На самом деле, наверное, нет повода, чтобы останавливать эти законы. Акцентировать надо не их подписание, остановку принятия и т.д., а введение. Т.е. как все это будет осуществляться. От этого будет зависеть и результат. Станут ли все эти обещания растущими доходами. Надо признать, что есть определенные элементы, которые вносят сложности в систему при ее администрировании и осуществлении", – сказала советник.

По ее словам, правительство стоит перед вызовом - как не допустить хаоса при принятии перемен. Она признала, что отчасти снижается налоговое бремя и для людей с большими доходами:

"Я думаю, весь этот налоговый пакет надо оценивать в более глобальном контексте. Важно, что на фоне введения максимальных взносов в "Содру" увеличен подоходный налог. Это вопрос разбалансированного равенства. Если в одном месте платишь меньше, то в другом - больше".

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене высказала сожаления в связи с тем, что президент подписала эти поправки:

"Мы письменно обращались к президенту. Просили наложить вето, говорили, что мы не против общей налоговой реформы, мы против некоторых пунктов. И мы по-прежнему считаем, что и после этих поправок больше всего налогами облагаются работники и их зарплаты. И в дальнейшем основными налогоплательщиками будут те , кто зарабатывает до 2000 евро.

Мы просили, чтобы больше облагался налогами капитал, дивиденды и другие налоги с имущества. Парламент нас не услышал и оставил прежние налоги. Нас это огорчило".

По ее словам, профсоюзы считают, что работникам налоги должны снижать, а повышать налоги на капитал.

"Как я уже говорила, хорошо, когда снижаем налоги. Но должен быть компенсирующий механизм. Не будет ли так, что зарплаты увеличатся на 10-50 евро, а через несколько лет будем платить государству намного больше?" – вопрошала Ругинене.

Она сожалела, что парламент не снизил налоговые льготы и разные лазейки – например, на суточные, ведь водителям официально платят чуть больше минимума, а остальную часть – в виде суточных.

Глава Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус порадовался, что после голосования в парламенте сохранился первичный вариант, представленный правительством.

"Я за то, чтобы сделать Литву страной, в которой расходы на труд самые небольшие в странах Балтии. Это было бы хорошей новостью для инвесторов. Я думаю, это своевременное и полезное средство.

Ведение максимального взноса в "Содру" - эпохальное средство. Всегда об этом говорили, но никогда не делали, а это правительство сделало. Конечно, нынешний максимум скорее теоретический и особого влияния не будет. Но в течение трех лет планка снизится, появится какой-то заметный результат", – сказал Суткус, заметив, что в целом тенденции хорошие.

"Другой момент - объединение налогов работника и работодателя. Это делает ситуацию прозрачнее, видна стоимость рабочего места, нет мистических налогов работодателя, поскольку все налоги платит работник. Это важно", – сказал Суткус.

Экономист Раймондас Куодис уверен, что принятые поправки не решают самую существенную проблему страны – общество надеется, что государственный сектор будет предоставлять качественные услуги, но его финансирование недостаточное.

"На администрирование госсектора в общем ВВП уже больше 10 лет выделяется всего 35%. В большинстве развитых стран - это 50% и больше. Это потому, что в Литве собирают намного меньше налогов, чем в других странах ЕС", – сказал экономист.

"Одна из альтернатив для Литвы - увеличение сбора налогов, чтобы по этому показателю мы хотя бы догнали Эстонию. Это можно сделать, если упразднить то, что я называю скотным двором – разное и часто минимальное налогообложение некоторых видов деятельности, а также массу налоговых льгот – тех же бизнес удостоверений, суточных, которые вообще налогами не облагаются, ввести всеобщий налог на недвижимость.

Другая - "приватизация" некоторых сфер государственного сектора, где и без того распространены частые частные платы. К примеру, можно увеличить налоги на частную медицину или расширить налог на обучение", – сказал Куодис, заметив, что парламент ничего подобного не делает.

"Реально даже "Содру" менять не намереваются. И в дальнейшем это будет скорее налог, а не реальное страхование, поскольку размер выплат мало зависит от взносов. Вообще, человек должен увидеть., сколько он платить в систему, сколько накапливает", – сказал собеседник.