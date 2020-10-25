Наследникам в Литве придется платить больше налогов: изменились расценки Центра регистра

Кадастр и регистр недвижимости уже сейчас приносит 58% всех доходов Центра регистра, таковы данные за I полугодие.
С 1 октября были изменены расценки, поэтому доходы увеличатся еще больше, зато снизятся цены для бизнеса, сказал представитель Центра регистра Адриюс Юсас.
Нотариусы также отметили, что ценовая политика несправедливая и привели пример, когда за регистрацию деревянной избушки троим наследникам пришлось заплатить почти 1000 евро. Раньше основные сборы делались с состоятельных людей.
Бизнес же отмечает, что сейчас получение информации будет стоить дешевле, сама информация станет доступнее.
Президент Нотариальной палаты Литвы Марюс Страчкайтис сказал, что ценовая политика Центра регистра несправедливая – пытаются нажиться за счет граждан. Больше всего нареканий вызывает налог на наследуемое имущество.
"С 1 октября при регистрации собственности, за каждую вещь, независимо от ее стоимости, придется платить 17,19 евро. Иными словами, один тариф действует и для бабушки, которая регистрирует унаследованный хлев за 100 евро и солидный господин, который приобрел фабрику", – сказал Страчкайтис и напомнил, что раньше плата зависела от стоимости объекта и составляла 2,9-1448 евро.
Это особенно актуальный вопрос в регионах, где вместе с участком земли на нем зарегистрировано еще несколько объектов – хозпостройки, летние кухни, дровяные сараи, гаражи, погреба, теплицы, уличные туалеты и т.д. За каждый такой объект при регистрации берут плату в 17,19 евро.
"Вот свежий пример – за регистрацию уличного туалета, оцененного в 4 евро и колодца ценой в 13 евро заплатили по 17,19 евро", – сказал Страчкайтис (до октября это стоило бы 2,9 евро).
Еще больше эти суммы бывают тогда, когда речь идет о нескольких наследниках - тогда каждый за свою часть каждого объекта платит 17,19 евро.
"Например, три человека унаследовали усадьбу, где был участок, жилой дом и еще 14 объектов. Услуги нотариуса троим наследникам обошлись в 151,11 евро. Центру регистра заплатили 73,57 евро за проверку данных регистра и 892,33 евро за регистрацию", – сказал Страчкайтис.
Новый порядок выгоден владельцам дорогого имущества - дороже 55 000 евро, поскольку налог не зависит от стоимости имущества.
"Центр регистра пользуется тем, что нотариусы - "кассиры" этого госпредприятия, собирающие с клиентов плату за проверку данных в регистре и за регистрацию имущества. (…) Несмотря на то, что новый порядок вызвал возмущение клиентов нотариальных контор и интерес СМИ, на замечания Нотариальной палаты Центр регистра не отреагировал, Минюст и Министерство экономики ответы на запрос не представили", – заметил Страчкайтис.
Представитель Центра регистра Юсас сказал, что часть расценок не меняли уже много лет, раньше эта цена была не обоснована. А сейчас – цены зависят от затрат. Например, регистрация кладовки и завода- ничем не отличается, поэтому и цена одинаковая.
"Есть постановление правительства, в котором есть методика подсчета цен. Мы наняли консультантов, которые подготовили модель для разработки ценовой политики. Все расходы компании учитываются и касаются конкретных услуг", – заметил Юсас.
Это обусловили тот факт, что регистрация дешевого имущества стоит столько же, сколько и регистрация дорогого - ведь "реально работы те же, требуют столько же времени". В итоге экономят владельцы квартир в крупных городах, а тем, кто регистрирует дешевое имущество, приходится платить дороже.
"Регистрация права на наследство – это процесс, отнимающий немало времени, усилий и ответственности, однако его выполняет нотариус. Переданную нотариусом информацию об объекте Центр регистра регистрирует автоматически, никакие люди в процессе не участвуют", – объяснил процесс Страчкайтис.
Юсас считает, что проблему высокой платы за регистрацию недорогого имущества можно решать не путем ценовой политики, а иными способами, например, путем компенсирования.
"Мы слышим, какие реакции, мнение, что ценовая политика социально несправедливая, мы можем признать – да, так и есть. Регламент таков, что в нем нет социальной подоплеки, это методика в основе которой лежат расходы. Сколько это стоит, такая цена и выставлена", – сказал он.
Сейчас с Минюстам обсуждают возможные поправки.
"Это достаточно сложные решения, мы просматриваем разные варианты, и думаем о какой-то системе компенсаций. Когда будут решения, министерство сообщит. (…) Но надо понимать – когда применяешь такую ценовую политику, любая интервенция, индивидуальная установка цен в каком-то смысле разрушает созданную модель", - сказал Юсас.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Наследникам в Литве придется платить больше налогов: изменились расценки Центра регистра (17)
Центр регистра ввел новые расценки на оформление...
Результаты опроса: прививки от коронавируса делал бы лишь каждый второй житель Литвы
Если появится вакцина от коронавируса , то прививаться...
В Литве проходит второй тур парламентских выборов до 13 ч. проголосовали 15,06% (75)
В воскресенье в Литве проходит второй тур...
За последние сутки в Литве установили 415 новых случаев коронавируса скончались еще 5 человек (2)
За последние сутки в Литве установили 415 новых случаев...
Депутат парламента Литвы сообщил о положительном тесте на коронавирус (4)
Депутат парламента Литвы "крестьянин" Валериюс...