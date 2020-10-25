Наследникам в Литве придется платить больше налогов: изменились расценки Центра регистра

Кадастр и регистр недвижимости уже сейчас приносит 58% всех доходов Центра регистра, таковы данные за I полугодие.

С 1 октября были изменены расценки, поэтому доходы увеличатся еще больше, зато снизятся цены для бизнеса, сказал представитель Центра регистра Адриюс Юсас.

Нотариусы также отметили, что ценовая политика несправедливая и привели пример, когда за регистрацию деревянной избушки троим наследникам пришлось заплатить почти 1000 евро. Раньше основные сборы делались с состоятельных людей.

Бизнес же отмечает, что сейчас получение информации будет стоить дешевле, сама информация станет доступнее.

Президент Нотариальной палаты Литвы Марюс Страчкайтис сказал, что ценовая политика Центра регистра несправедливая – пытаются нажиться за счет граждан. Больше всего нареканий вызывает налог на наследуемое имущество.

Registrų centro kainodaros pokyčiai

"С 1 октября при регистрации собственности, за каждую вещь, независимо от ее стоимости, придется платить 17,19 евро. Иными словами, один тариф действует и для бабушки, которая регистрирует унаследованный хлев за 100 евро и солидный господин, который приобрел фабрику", – сказал Страчкайтис и напомнил, что раньше плата зависела от стоимости объекта и составляла 2,9-1448 евро.

Это особенно актуальный вопрос в регионах, где вместе с участком земли на нем зарегистрировано еще несколько объектов – хозпостройки, летние кухни, дровяные сараи, гаражи, погреба, теплицы, уличные туалеты и т.д. За каждый такой объект при регистрации берут плату в 17,19 евро.

"Вот свежий пример – за регистрацию уличного туалета, оцененного в 4 евро и колодца ценой в 13 евро заплатили по 17,19 евро", – сказал Страчкайтис (до октября это стоило бы 2,9 евро).

Еще больше эти суммы бывают тогда, когда речь идет о нескольких наследниках - тогда каждый за свою часть каждого объекта платит 17,19 евро.

"Например, три человека унаследовали усадьбу, где был участок, жилой дом и еще 14 объектов. Услуги нотариуса троим наследникам обошлись в 151,11 евро. Центру регистра заплатили 73,57 евро за проверку данных регистра и 892,33 евро за регистрацию", – сказал Страчкайтис.

Новый порядок выгоден владельцам дорогого имущества - дороже 55 000 евро, поскольку налог не зависит от стоимости имущества.

"Центр регистра пользуется тем, что нотариусы - "кассиры" этого госпредприятия, собирающие с клиентов плату за проверку данных в регистре и за регистрацию имущества. (…) Несмотря на то, что новый порядок вызвал возмущение клиентов нотариальных контор и интерес СМИ, на замечания Нотариальной палаты Центр регистра не отреагировал, Минюст и Министерство экономики ответы на запрос не представили", – заметил Страчкайтис.

Представитель Центра регистра Юсас сказал, что часть расценок не меняли уже много лет, раньше эта цена была не обоснована. А сейчас – цены зависят от затрат. Например, регистрация кладовки и завода- ничем не отличается, поэтому и цена одинаковая.

"Есть постановление правительства, в котором есть методика подсчета цен. Мы наняли консультантов, которые подготовили модель для разработки ценовой политики. Все расходы компании учитываются и касаются конкретных услуг", – заметил Юсас.

Это обусловили тот факт, что регистрация дешевого имущества стоит столько же, сколько и регистрация дорогого - ведь "реально работы те же, требуют столько же времени". В итоге экономят владельцы квартир в крупных городах, а тем, кто регистрирует дешевое имущество, приходится платить дороже.

"Регистрация права на наследство – это процесс, отнимающий немало времени, усилий и ответственности, однако его выполняет нотариус. Переданную нотариусом информацию об объекте Центр регистра регистрирует автоматически, никакие люди в процессе не участвуют", – объяснил процесс Страчкайтис.

Юсас считает, что проблему высокой платы за регистрацию недорогого имущества можно решать не путем ценовой политики, а иными способами, например, путем компенсирования.

"Мы слышим, какие реакции, мнение, что ценовая политика социально несправедливая, мы можем признать – да, так и есть. Регламент таков, что в нем нет социальной подоплеки, это методика в основе которой лежат расходы. Сколько это стоит, такая цена и выставлена", – сказал он.

Сейчас с Минюстам обсуждают возможные поправки.

"Это достаточно сложные решения, мы просматриваем разные варианты, и думаем о какой-то системе компенсаций. Когда будут решения, министерство сообщит. (…) Но надо понимать – когда применяешь такую ценовую политику, любая интервенция, индивидуальная установка цен в каком-то смысле разрушает созданную модель", - сказал Юсас.