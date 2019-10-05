Родители пострадавшей девушки намерены обращаться в правоохрану и в суд из-за нарушения права на личную жизнь.
Об этом жестоком происшествии узнала вся Литва. Мать пострадавшей сообщила в полицию о том, что 8 девушек в общественном месте избивали ее дочь.
Девушки не только избили свою сверстницу, но и выложили видео этой экзекуции в интернет.
Человек, который нашел это видео в интернете, выложил и профили обидчиц 14-летней девушки. Пользователи устроили над ними свой суд Линча в интернете.
Полиции уже известны личности всех участниц этой экзекуции, но расследование, по словам представителя полиции Тадаса Мартинайтиса, займет немало времени. Чтобы допросить несовершеннолетних, нужно создать комиссию с участием родителей, психологов и специалистов по правам детей.
"Уже выявлены все подозреваемые, их допрашивают. Позже будем решать, обращаться ли в суд", – сказал Мартинайтис.
Всем участницам экзекуции меньше 16 лет, поэтому за их действия придется ответить родителям. Девушки прежде не попадали в поле зрения полиции.
"Это не то преступление, за которое можно наказывать с 14 лет. Всем им еще нет 16, значит накажут родителей. Родителям грозит ответственность за неприсмотр за детьми", – сказал Мартинайтис.
Пока полиция расследует факт избиения подростка и нарушения общественного порядка, но в дело могут включить и статью о разглашении личной информации. Если близкие пострадавшей решат требовать возмещения ущерба и требовать наказания за разглашение информации, то судебный процесс пойдет в ином направлении.
Служба по провал детей работает с обеими сторонами, а помощь психолога оказывают лишь пострадавшей.
С детьми работают волонтеры детской линии Vaikų linijа. По словам психолога Инги Жорамскене, причины насилия бывают разные, но больше всего влияния оказывает семья, важно, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности и удовлетворяли его важнейшие потребности. Важно ближайшее окружение ребенка и друзья.
"Бывает, что в семье ребенок ведет себя хорошо, а в школе его поведение кардинально меняется. Но в таком случае, либо родители не все видят, либо в школе такое окружение, что ребенок входит в роль плохиша, чтобы приспособиться, стать лидером. Если связывается не с той компаний, то ведет себя плохо. Однако семья и повседневное окружение ребенка, неотделимы", – считает Жорамскене.
По ее словам, в этой истории главное, чтобы пострадавшей предоставили необходимую помощь. Она нуждается в консультациях психологов.
Жорамскене сказала, что помощь нужна и агрессорам. Это происшествие показывает, что в их внутреннем мире что-то не так, обычно у человека нет потребности к насилию.
"Пока речь идет только о штрафах родителям, но это не решит проблему. Только еще больше сгустят краски и вызовут озлобление. Этим девочкам нужна квалифицированная помощь. Возможно, помощь нужна и их семьям, я не сомневаюсь, что это происшествие потрясло и родителей", – сказала Жорамскене.
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