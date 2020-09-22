"Движение проходило около ТЦ Ozаs, на перекрестке с АЗС Viada", – рассказал мужчина, который снял видео 21 сентября.
На записи видно, что у перекрестка стоят две машины – Toyota Prius и Audi. На последнем виден "кленовый лист" - знак молодого водителя.
Причина конфликта между водителями неясна, но водитель Prius, остановившись у перекрестка, вышел из машины и бросился к пассажирской двери Audi. Открыв дверь он стал размахивать кулаками, пытаясь дотянуться до водителя Audi.
Водитель Audi в конфликт не ввязывался. Ударив водителя Audi несколько раз, водитель Prius вернулся в свой автомобиль.
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что такие действия - это нарушение общественного порядка. Но если во время драки было испорчено имущество, то тогда нарушение квалифицируют как порчу имущества, а если пострадал человек - как нанесение телесных повреждений.
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