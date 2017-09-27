Оборудовав в кабинетах подозреваемых видеокамеры, сотрудники ССР зафиксировали, что деньги идут в карманы чиновников. Староста Моседиса Скуодасского района Аугениюс Забитис, старший специалист отдела Биржи труда в Моседисе Бируте Даргене и директор Скуодасской Биржи труда Ирена-Моника Урбонене стали обвиняемыми по делу фиктивной организации общественных работ.

Согласно материалам дела, реально только подписывали бумаги о том, что люди ходили на общественные работы, а деньги "работники" отдавали чиновникам. Мэрия и Биржа труда платила зарплаты тем, кто не хотел работать, а эти люди отдавали деньги главе Биржи труда. Так обе стороны были довольны: директор БТ получала дополнительные доходы и не вычеркивала людей из списка безработных.

Правда, часть бесед, которые вызвали у ССР подозрения, женщина объяснила, как сделку по покупке овощей. ССР следила за подозреваемыми несколько месяцев. Записи были представлены в Клайпедском окружном суде 20 сентября.

Несколько записей, на которых оказались Даргене и Урбонене, по их словам, касались покупки овощей. Фразы "ты знаешь о чем я" и "приедет женщина", они объяснили тем, что помогли друг другу купить картошки, свеклы и капусты.

"Я живу в городе, не могу сама вырастить овощи, вот Бируте мне и помогла", – сказала в суде Урбонене. Она сказала, что в беседе просто не сказала об овощах, поскольку они это обсуждали раньше.

Даргене ее поддержала, сказав, что долго не могла собрать нужное количество овощей, поэтому почти две недели согласовывала этот вопрос по телефону с Урбонене.

"У меня была свекла, я искала картошку", – уверяла женщина, сказав, что просто сразу все найти не удалось. Почему все обсуждалось так таинственно? Женщины сказали, что они понимали о чем речь, не было необходимости повторять это в телефонном разговоре.

Они говорили лишь о 300 евро, которые шли к ним в руки. В одном из телефонных разговоров Даргене сказала Урбонене, что получила деньги и оставила себе 50 евро. Но женщины уверяют, что речь шла о других деньгах, это не касалось фиктивного трудоустройства.

Когда в суде просматривали видео из кабинета старосты, Забитис объяснял каждое свое действие – откуда ему принесли деньги в конверте и о распределении каких денег он говорил с работницей.

"На бумаге были указаны деньги староства, мы решали, можно ли поменять строки их использования, поскольку на некоторые вещи денег не хватало. Мы не могли купить конфеты и фейерверки на деньги староства, – сказал Забитис. – Это не те деньги, которые дали за подпись".

Когда работница вынула из конверта три 20-евровых купюры, Забитас сказал, что они предназначались для хороших дел – люди жертвовали на то, чтобы сделали надпись Mosėdis – akmenų sostinė. Эту надпись заказывали у кузнецов, все сделали, однако Забита уверяет, что после смерти работницы нашел список людей, пожертвовавших деньги и всем вернул.

"Надпись есть, стоит, но пожертвования я вернул. Нашел список, кто дал. Если не нашел самого человека, отдал его близким", – сказал бывший староста.

Он сказал, что не скрывал, как только пришли сотрудники ССР, сказал, что помог людям, которых прислала Урбонене. Согласно материалам дела, работавшая с ним женщина знала, кто и когда приедет, кому нужна лишь подпись, а кому передать деньги. Когда ССР начала расследование, работница староства покончила с собой.

Перед судом предстали все трое обвиняемых. Все они уже не работают на прежних местах.