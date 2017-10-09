Поскольку он провел 30 суток под арестом, это время засчитано в срок наказания, поэтому считается, что россиянин уже отбыл наказание. Он освобожден в зале суда.

"Ему назначено 30 суток ареста, который он отбыл в ожидании приговора. Отбытое под арестом время засчитано в срок (наказания)", - сказала BNS секретарь администрации суда Аудроне Матусене.

Суд обязал Пагегяйское соединение Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) организовать отправку Р. Перегуда из Литвы, ему возвращен паспорт.

Прокурор предлагал назначить Р. Перегуду 60 суток ареста.

В соответствии с Уголовным кодексом (УК), за незаконное пересечение границы можно наказать штрафом, арестом или лишением свободы сроком до двух лет. Прокурор предлагал более мягкое наказание, поскольку россиянин признал свою вину.

Обвиняемый признал свою вину. Он объяснил суду, что заблудился. Р. Перегуд уверял, что плутал всю ночь и наутро вышел к реке, переплыл ее в поисках помощи, а цели попасть в другую страну у него не было.



Как утверждает прокуратура, Р. Перегуд является работником Пограничной службы ФСБ России.

По данным досудебного расследования, обвиняемый 9 сентября в Шакяйском районе, на охраняемом участке границы, предумышленно переплыл реку, посередине которой проходит государственная граница Литвы и Калининградской области России.

Прокурор утверждал, что обвиняемый полностью признал совершение преступления, и попросил суд рассмотреть дело в порядке ускоренного процесса.

В день задержания Р. Перегуда пограничный уполномоченный на литовско-российской границе, генерал-майор Н. Е. Панченко направил литовской стороне несколько разных просьб об освобождении молодого человека, показывают полученные BNS документы.



В первом письме российский генерал охарактеризовал Р. Перегуда просто как гражданина России и уверял, что у него самого и его матери имеются серьезные проблемы со здоровьем.

Передать россиянина литовскую сторону это письмо не убедило, и несколько часов спустя поступило еще одно письмо генерала Н. Е. Панченко. В нем признавалось, что молодой человек является "сотрудником Пограничного управления Службы федеральной безопасности РФ в Калининградской области".