В последние дни поступает все больше сообщений о крупногабаритных отходах на площадках, о картонных коробках, оставленных около контейнеров с бумагой.
VASA призывает жителей не быть равнодушными и помочь в борьбе с нарушителями. По данным директора VASA Юстины Прунскене, по культуре утилизации отходов горожан можно разделить на несколько групп.
Одни постоянно мусорят во дворах домов, в результате жители из-за них получают большие счета.
Часть жителей относятся к этому равнодушно или возмущаются, но ничего не делают, чтобы дисциплинировать соседей. Третьи сообщают о нарушениях и сами пытаются призвать их к порядку.
Ежемесячно контролеры VASA проверяют около 9000 площадок для утилизации отходов.
Инспекторы отмечают, что в праздники выбрасывают много старой мебели и картонных коробок.
В проблемных местах установили видеокамеры, которые помогли зафиксировать 159 случаев нарушения.
"Очень важно, чтобы жители поняли, что правильная утилизация отходов на пользу им самим", – сказала Прунскене.
VASA сказала, что крупногабаритные отходы – старую мебель строительные отходы, бытовую технику и сантехнику, автомобильную резину и др. следует вывозить на специальные площадки.
За нарушение правил утилизации отходов грозит штраф в размере 30-140 евро, за повторное нарушение ждет штраф до 600 евро.
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