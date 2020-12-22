В последние дни поступает все больше сообщений о крупногабаритных отходах на площадках, о картонных коробках, оставленных около контейнеров с бумагой.

VASA призывает жителей не быть равнодушными и помочь в борьбе с нарушителями. По данным директора VASA Юстины Прунскене, по культуре утилизации отходов горожан можно разделить на несколько групп.

Одни постоянно мусорят во дворах домов, в результате жители из-за них получают большие счета.

Часть жителей относятся к этому равнодушно или возмущаются, но ничего не делают, чтобы дисциплинировать соседей. Третьи сообщают о нарушениях и сами пытаются призвать их к порядку.

Ежемесячно контролеры VASA проверяют около 9000 площадок для утилизации отходов.

Инспекторы отмечают, что в праздники выбрасывают много старой мебели и картонных коробок.

В проблемных местах установили видеокамеры, которые помогли зафиксировать 159 случаев нарушения.

"Очень важно, чтобы жители поняли, что правильная утилизация отходов на пользу им самим", – сказала Прунскене.

VASA сказала, что крупногабаритные отходы – старую мебель строительные отходы, бытовую технику и сантехнику, автомобильную резину и др. следует вывозить на специальные площадки.

За нарушение правил утилизации отходов грозит штраф в размере 30-140 евро, за повторное нарушение ждет штраф до 600 евро.