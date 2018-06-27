"Автобусы и троллейбусы в столице проезжают 110 000 км в день, а это больше 40 млн. км. в год. Сеть общественного транспорта протяженностью 550 км – отличный ресурс для наблюдения за городом. Достаточно было снять несколько бюрократических запретов и это стало возможно. Сейчас благодаря камерам мы не только можем наблюдать за окружением, но и фиксировать нарушителей", – сказал глава администрации мэрии Повилас Подярскис.
По его словам, нарушителей будут наказывать.
В городе на данный момент действует больше 100 новых камер наблюдения, еще 13 установлены в троллейбусах 6, 10 и 17 маршрутов. Эти маршруты выбраны не случайно: они проходят по центральным улицам города, или по тем улица, где движение особенно интенсивное. Особое внимание уделяют полосе А, которая важна для общественного транспорта.
"Это еще один проект, доказывающий, что не нужно тратить много средств и изобретать велосипед, чтобы создать хороший продукт", – сказал представитель департамента Э. города Йонас Пидковас.
Зафиксированная камерами информация о нарушении сразу же передается Дорожной полиции ГПК Вильнюсского округа, первых нарушителей полиция уже наказана за нарушение ПДД.
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