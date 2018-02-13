"Судя по имеющимся доказательствам, у нас есть основания для принятия решения об ограничениях. Прибывают гости из России, они очевидно, представят объяснения, комментарии, но в любом случае комиссия завтра решит, применять ли ограничения, или прибегнуть к другим решениям. Мы информировали Еврокомиссию, ту же "РТР Планету", что возможным решением может быть ограничение трансляции от 12 до 18 месяцев", - сказал BNS Э. Вайтекунас.
Ретрансляция зарегистрированного в Швеции телеканала "РТР- Планета" в Литве за подстрекательство к войне и разжигание ненависти запрещалась уже дважды - в 2015 году и в 2016 году. Оба раза ретрансляция канала запрещалась на три месяца из-за высказываний депутата Госдумы России Владимира Жириновского в программах канала. После этих санкций комиссия по-прежнему фиксировала нарушения.
Литовские транслирующие компании в 2015 году также обязали перевести телеканал "РТР- Планета" в пакет платных программ, однако после сигналов из Еврокомиссии, что это может нарушать право Евросоюза, КЛРТВ отозвала это ограничение.
Э. Вайтекунас отмечает, что в среду на заседании комиссии ждут представителей канала, однако сроки, предусмотренные правовыми актами для возможного соглашения с комиссией завершились. По словам председателя комиссии, год назад закончился последний запрет на ретрансляцию канала, за этот период вновь были зафиксированы три нарушения в связи с подстрекательством к войне и ненависти в программах "РТР Планета".
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