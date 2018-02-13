В связи с постоянными нарушениями трансляции российского телеканала "РТР- Планета " в Литве могут быть остановлены на срок от одного до полутора лет, заявил председатель Комиссии Литовского радио и ТВ (КЛРТВ) Эдмундас Вайтекунас.
Vladimiras Žirinovskis
© Stopkadras

"Судя по имеющимся доказательствам, у нас есть основания для принятия решения об ограничениях. Прибывают гости из России, они очевидно, представят объяснения, комментарии, но в любом случае комиссия завтра решит, применять ли ограничения, или прибегнуть к другим решениям. Мы информировали Еврокомиссию, ту же "РТР Планету", что возможным решением может быть ограничение трансляции от 12 до 18 месяцев", - сказал BNS Э. Вайтекунас.

Статьи по теме:
Представителей "РТР-Планеты" пригласили в Литву, чтобы обсудить повторяющиеся нарушения  (64)
В поле зрения Литовской комиссии по радио и ТВ - два российских телеканала  (238)

Ретрансляция зарегистрированного в Швеции телеканала "РТР- Планета" в Литве за подстрекательство к войне и разжигание ненависти запрещалась уже дважды - в 2015 году и в 2016 году. Оба раза ретрансляция канала запрещалась на три месяца из-за высказываний депутата Госдумы России Владимира Жириновского в программах канала. После этих санкций комиссия по-прежнему фиксировала нарушения.

Литовские транслирующие компании в 2015 году также обязали перевести телеканал "РТР- Планета" в пакет платных программ, однако после сигналов из Еврокомиссии, что это может нарушать право Евросоюза, КЛРТВ отозвала это ограничение.

Э. Вайтекунас отмечает, что в среду на заседании комиссии ждут представителей канала, однако сроки, предусмотренные правовыми актами для возможного соглашения с комиссией завершились. По словам председателя комиссии, год назад закончился последний запрет на ретрансляцию канала, за этот период вновь были зафиксированы три нарушения в связи с подстрекательством к войне и ненависти в программах "РТР Планета".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Комиссия грозит двум российским телеканалам более строгими санкциями (74)

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ)...

Телеканалу "РТР Планета" снова грозят санкции (52)

Чуть больше месяца назад перестали действовать...

Еврокомиссия: Литва законно остановила вещание "РТР Планета" (65)

Решение Литвы остановить трансляции российского...

Общество

Скульптор рассказал о работе над памятником Басанавичюсу (14)

Памятник доктору Йонасу Басанавичюсу и новую площадь в...

Обвиненный в неподобающем поведении со студентами Тримакас покидает академию

Лауреат Национальной премии в области культуры и...

Полиция не шутит – водителям грозит лишение прав (15)

Дорожная полиция обращает внимание на то, что все чаще...

Балтийское море уничтожает пляж в Литве (11)

Пока жители Литвы радуются приходу зимы, в Паланге...

Нарушения не прекращаются - телеканалу "РТР Планета" в Литве грозит запрет на полтора года (142)

В связи с постоянными нарушениями трансляции...

TOP новостей

Скульптор рассказал о работе над памятником архитектору литовской государственности Басанавичюсу (14)

Памятник доктору Йонасу Басанавичюсу, и новую площадь в...

Полиция не шутит – водителям грозит лишение прав (15)

Дорожная полиция Литвы обращает внимание на то, что...

Консерваторы предложат ввести льготный НДС на продукты питания (25)

После возобновления дискуссий о льготном НДС на...

Нарушения не прекращаются - телеканалу "РТР Планета" в Литве грозит запрет на полтора года (142)

В связи с постоянными нарушениями трансляции...

Подозреваемого в убийстве байкера суд отпускает из-под стражи (2)

Подозреваемый в убийстве байкера Айвараса Килкуса...