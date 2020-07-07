Нарушение порядка движения в Старом городе будут фиксировать специальные камеры

"Мы договорились с Вильнюсской полицией, у нее в Старом городе есть 60 камер. Если увидим, что есть злостные нарушители, то будем использовать данные камер. А в августе будем тестировать специальные камеры, которые считывают номера и оценивают, не нарушил ли водитель правила. Но сначала мы будем проявлять снисхождение, будем информировать, а не наказывать водителей", – сказал Миталас.

"Будем фиксировать въезжающие автомобили, считывать номера и проверять, не выехал ли этот автомобиль в неположенном месте, нарушив порядок. Все движение в городе реорганизуют так, что будут либо физические заграждения, либо знаки, запрещающие движение в определенном направлении", – продолжил он.

По словам Миталаса, в первый день заблудившихся водителей не обнаружили.

"Мы выбрали такое время введения нового порядка, когда автомобилей немного. Будут, конечно, водители, которые будут удивлены новым порядком, но мы постараемся сделать так, чтобы все было в порядке", – сказал он.

По данным вице-мэра, пока в планах нет других ограничений движения в Старом городе.

"Это самая большая перемена. Потом будем наблюдать за изменениями, а тогда можно будет говорить о каких-то дополнительных изменениях", – сказал Миталас.

Напомним, что 7 июля в Старом городе Вильнюса действует новый порядок движения – отныне можно будет заезжать в Старый город, но не удастся проехать по нему транзитом.