"Это стадия изучения представленного материала. Процессуальное решение, начинать ли досудебное расследование, не начато. Во время изучения дается оценка деятельности примерно десяти предприятий", - сказала в четверг BNS пресс-атташе Генеральной прокуратуры Эляна Мартинонене.

Принадлежащая лидеру литовских "аграриев" Рамунасу Карбаускису компания Agrokoncernas, которая покупала удобрения "Минудобрений" через посредника, в четверг заявила, что просит президента и премьера дать оценку действиям министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, который несколько недель назад инициировал обращение к прокурорам.

Концерн утверждает, что такие решения главы МИД являются политизированными, вредят репутации предприятия и селективно выделяют одну компанию, хотя с "Минудобрениями" торгуют и другие литовские предприятия.

Однако МИД утверждает, что этого не делал.

"Министерство иностранных дел обратилось в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку информацию, обнародованную Отделом расследований (Литовского радио и ТВ) LRT, и предпринять действия с тем, чтобы было проведено расследование относительно вероятного нарушения международных санкций. Установление этого не входит в компетенцию МИД. В обращении МИД в Генпрокуратуру конкретные предприятия не названы", - говорится в ответе, представленном министерством агентству BNS.

"Обратиться в компетентные национальные ведомства рекомендовала и Еврокомиссия (ЕК), с которой МИД консультируется по вопросам проведения в жизнь международных санкций", - говорится в нем.

Agrokoncernas покупал удобрения компании "Минудобрения" у предприятия-посредника в Дубае.

Более 80% акций этой компании принадлежит Аркадию Ротенбергу - в его отношении из-за связей с российским президентом Владимиром Путиным с 2014 года применяются международные санкции.

И все же предприятий самой компании "Минудобрения", на которые распространяются санкции, в списке нет.

Отдел расследований LRT получил разъяснение ЕК, что автоматически санкции распространяются и на те компании, в которых более половины акций принадлежит лицам из "черного списка". По словам юристов, к которым LRT обратилось за комментариями, это означает, что санкции могут быть применены и к "Минудобрениям".