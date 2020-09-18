Напряжение на границе с Беларусью: изменений пока не замечено

"Ничего конкретно пока неизвестно – было бы сложно предполагать, что за ночь из Беларуси придет какое-то официальное сообщение, но ситуация на границе за ночь не изменилась: движение не остановлено", – сказал он.

"Естественно ночью движение было несколько замедленно, но и транспорт и люди через границу перемещаются. Пока никаких особых изменений нет", – прибавил он.

По словам Любаева, сегодня литовская сторона попытается снова завязать контакт с белорусскими коллегами, чтобы получить больше информации после заявлений Александра Лукашенко о закрытии границ с Западом, в первую очередь с Литвой и Польшей.

По словам главы СОГГ, ни польская сторона, ни главы службы госграницы Беларуси никакой информации о новом режиме не получали.

Президент литовской ассоциации Linava Ромас Аустинскас сказал в четверг, что белорусская сторона уже несколько дней проводит жесткий досмотр машин на границе.

В пятницу утром у границы, по словам Любаева, есть небольшая очередь: на выезде стоят 180 тягачей, с белорусской стороны около 30.

"Тут нет ничего необычного, периодически такие очереди возникают", – сказал он.

Лукашенко в четверг вечером заявил, что закрывает границы с Западом и усиливает контроль на границе с Украиной. Кроме того, он заявил, что пошлет "половину армии" на укрепление западных границ.