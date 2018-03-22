Российский активист, отправлявшийся на дискуссию в Вильнюсе, был задержан в Московском аэропорту.
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Представитель движения в защиту прав избирателей "Голос" Давид Канкия задержан на пять суток, сообщила BNS директор Вильнюсского института политического анализа Виргиния Будене.

Этот институт в четверг вечером провел в Вильнюсе дискуссию о ситуации в России после переизбрания президентом Владимира Путина на четвертый срок полномочий.

Официальная причина задержания активиста "Голоса" - сопротивление полиции. Эта организация критиковала нарушения во время президентских выборов.

Организаторы дискуссии во время мероприятия оставили пустым место с надписью "Голос".

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