Представитель движения в защиту прав избирателей "Голос" Давид Канкия задержан на пять суток, сообщила BNS директор Вильнюсского института политического анализа Виргиния Будене.
Этот институт в четверг вечером провел в Вильнюсе дискуссию о ситуации в России после переизбрания президентом Владимира Путина на четвертый срок полномочий.
Официальная причина задержания активиста "Голоса" - сопротивление полиции. Эта организация критиковала нарушения во время президентских выборов.
Организаторы дискуссии во время мероприятия оставили пустым место с надписью "Голос".
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