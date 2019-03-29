Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), с 10 апреля в Литве нельзя ездить на шипованной резине, а летнюю резину можно использовать с 1 апреля, если Министерство транспорта и коммуникаций не продлевает сроки в связи с неподходящими погодными условиями. Поэтому в конце марта-начале апреля водители спешат менять покрышки.

"Поскольку наступает время смены резины, мы хотим напомнить водителям, что плата за утилизацию этих отходов включена в их стоимость. Старые покрышки сдают как и другие отходы, за утилизацию которых платят все налогоплательщики. Инфраструктура по сбору таких отходов доступна всем жителям Литвы", – сказала глава Ассоциации производителей и импортеров Вероника Масалене.

Чаще всего водители меняют покрышки в автосервисах. В таком случае старую резину они могут оставить там бесплатно. Продавцы резины также должны бесплатно принимать у покупателя старые покрышки от того же транспортного средства, для которого он их покупает.

"Больше всего отходов собирается именно в автосервисах, поэтому в них мы постоянно проводим проект "Мы сортируем отходы в автосервисе" и "Мы сортируем автомобильные отходы". Во время таких акций мы побуждаем автосервисы сортировать и собирать такие отходы, не смешивать их с другим мусором, меньше загрязнять окружающую среду, просвещать и информировать общество в вопросе сортировки отходов", – сказала Масалене.

Жители также могут сдать старую резину на специальные площадки для крупногабаритных отходов, которые принимают у каждого жителя 4-5 покрышек в год бесплатно. Старые покрышки, как и другие автомобильные отходы (фильтры, амортизаторы, масло и т.д.) можно сдать и компаниям, занимающимся утилизацией отходов.

За некоторые отходы они даже платят жителям. Однако есть и отходы, за утилизацию которых должны платить жители. Подробную информацию о существующем порядке можно получить на сайте www.atliekos.lt.

По законам, в Литве ежегодно должны собирать и перерабатывать 80% покрышек, которые попали на внутренний рынок. Члены ассоциации в 2018 г. поставили на рынок 3,48 тыс. тонн, а переработали 2,82 тыс. тонн.

По данным Министерства охраны окружающей среды (2017 г.), всего на рынке официально продают 30 000 тон покрышек в год.

"В лесах, на болотах, у контейнеров с бытовыми отходами и у зданий все еще оставляют старую резину и этому есть несколько объяснений. Во-первых, не все участники рынка (производители и импортеры) финансируют сбор и утилизацию резины и выполняют другие свои обязанности. Во-вторых, тысячи тонн резины ввозят в Литву на транспортных средствах, а их производители и импортеры не обязаны отвечать за них. В-третьих, в сфере продажи покрышек есть и "тень", – заметила Масалене.

Природоохранники напоминают, что старая резина разлагается в течение 120-140 лет, а благодаря ее переработке экономят природные и производственные ресурсы. Переработанную резину используют для покрытия спортивных площадок и др.