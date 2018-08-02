В 2016 г. новая разметка появилась на круговых перекрестках – ул. Антакальнё, Оланду и Т.Косцюшкос и ул. Жирмуну, Шейминишкю и Тускулену.

"После обновления этих перекрестков, число ДТП на них значительно сократилось. Более понятная организация движения помогает водителям не метаться, это способствует безопасности движения. С учетом этого мы меняем разметку и на других круговых перекрестках", – сказала директор Susisiekimo paslaugоs Модеста Гусаровене.

С 18 июля на подъездах к круговому перекрестку на пр-те Конституциёс, ул. Гележинё Вилко и ул. Т.Нарбуто появились стенды, информирующие о грядущих переменах. Саму разметку изменят со 2 по 6 августа.

Представляем новую схему движения на этом перекрестке.

Lietuvos edukologijos universiteto žiedinės sankryžos schema © Vilniaus savivaldybė

После обновления разметки на этом перекрестке эксперты будут наблюдать за результатами.

Если и здесь результат будет положительным, то похожие перемены в этом году ожидаются на круговом перекрестке ул. Саванорю, пр-та Лайсвес, ул. Тукстантмячё и Гележинё Вилко.