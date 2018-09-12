Из-за этого возвращающиеся из эмиграции граждане Литвы теряют легально принадлежащие им деньги, утверждают представители компании RT Tax.

Начнем с того, что для тех, кто работает за границей подача декларации становится обязательной. После подачи декларации точно считают, какие налоги человек платил, а если образовалась переплата - то часть или даже все налоги можно вернуть.

"Возвращение налогов - это часть процесса подачи декларации, которая не имеет ничего общего с социальными гарантиями. Это легальное возвращение принадлежащих гражданину средств, а не вернуть переплату означает то же самое, что оставить в магазине сдачу", - сказал директор компании Жидрунас Янушаускас.

По его словам, вернувшиеся из-за границы эмигранты больше всего боятся лишиться социальных гарантий. По словам Янушаускаса, социальные гарантии и подача декларации с возвращением переплаты налогов между собой никак не связаны, поскольку возвращают только подоходный налог, а не социальные налоги.

"Если вернешь часть или даже все деньги, уплаченные в виде подоходного налога, никакой угрозы для будущей пенсии это не представит, стаж от этого не сократится, возможность устроиться на работу за границей никуда не исчезнет", - сказал Янушаускас.

По его словам, вернувшись, эмигранты стараются не подавать декларацию за границей, опасаясь, что им придется платить налоги и в Литве. Однако Литва подписала с другими странами договор "Об устранении международного двойного налогообложения", что позволяет не требовать от жителей платить налоги в двух странах.

"Это значит, что уплатив подоходный налог за границей, можно легально вернуть его часть, без какого-либо риска, что придется еще раз платить налоги в Литве. Это обеспечивают международные соглашения", - сказал Янушаускас.

Заполнить декларацию, по его словам, важно не только для возвращения денег. Часто это обязательный процесс, за неподачу деклараций иногда грозят штрафы. Особенно актуально это для тех, кто работает на себя (self-employed) в Великобритании, они обязаны подавать декларацию ежегодно.

"Бывали случаи, когда к нам обращались люди с тысячными долгами. Поэтому мы рекомендуем подавать декларации ежегодно. Но даже если у вас накопился долг, его можно уменьшить или упразднить - каждый случай индивидуален" - сказал Янушаускас.

По данным RT Tax, если жители Литвы правильно заполняют декларацию за границей, в среднем они получают около 804 евро.