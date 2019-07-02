Напоминание: при расчетах за электричество и газ бумажная расчётная книжка не обязательна

При расчете как наличными, так и по интернету необходимо лишь знать код клиента и показания счётчиков. Взносы без бумажной расчетной книжки принимают все места уплаты взносов, говорится в сообщении.

"Живуч миф, что расчетная книжка обязательна при расчетах за электричество и газ. Немало клиентов все еще думают, что расчетная книжка является документом, подтверждающим платеж, однако она лишь является формой накопление данных – записной книжкой. Во время расчетов с таким же успехом можно использовать и любой способ записывания показаний счетчиков – либо записную книжку, либо телефон. Подтверждающий платеж документ – это квитанция, которую выдает принимающие платежи человек. В квитанции указывается не только сумма принятого взноса, но и показания счетчиков", – заявляет директор службы работы с частными клиентами компании LET Андрюс Каваляускас.

Литва является одной из последних стран Европы, в которой все еще используются бумажные расчетные книжки. Они уже давно не используются в других странах, поскольку являются не эффективными и наносят вред природе. Если бы каждый рассчитывающийся наличными деньгами клиент компании LET использовал бумажную расчетную книжку, на их производство ежегодно нужно было бы вырубать около 500 деревьев.

Для того, чтобы совершить платеж, достаточно назвать свой восьмизначный код клиента и показания счётчика. Во всех местах сбора платежей наличными деньгами выдается подтверждающий платеж чек, в котором указаны код клиента, уплаченная сумма, показания счетчика, название услуги.