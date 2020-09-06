Наполненный развлечениями фестиваль "Дни столицы" в Вильнюсе подходит к концу

На проспекте Гедиминаса от Кафедрального собора до площади Лукишкес, на набережной Нерис у Белого моста, на площади перед Литовским национальным музеем и в других районах Вильнюса публика оправдала ожидания организаторов мероприятия и внесла свой вклад в создание более безопасного городского фестиваля, сообщает компания Vilniaus festivaliai.

На большой сцене фестиваля, расположенной на Кафедральной площади, по вечерам в пятницу и субботу любители музыки разных поколений могли увидеть эксклюзивные концерты звезд литовской музыки. Исполнитель Андрюс Мамонтовас с группой, виртуоз электронной музыки "Heappyendless" с друзьями, группы "The Roop" и "G&G Sindikatas" подарили зрителям сильные эмоциональные выступления.

Музыкальную программу на сцене у площади В. Кудиркос создавали исполнители: Виктория Диавара и Гедиминас Мачюльскис, Юргис Диджюлис, Flying Saucer Gang, Migloko, KAnDIs, Colours of Bubbles, Fused Trio и другие.

Неожиданные музыкальные выступления радовали зрителей на сцене у Белого моста. Она стала частью нового концертного пространства амфитеатра, где все три дня фестиваля слушатели были очарованы певцами и группами самых разных музыкальных жанров.

Впервые в истории фестиваля "Дни столицы" организаторы предложили новые маршруты для знакомства с городом и расширили карту фестиваля даже до улицы Салтонишкю, где раскинулась оригинальная инсталляция "Городские птицы".